Shein多次誤傳上市　「跨境電商」還是中概股嗎？

中國證監會去年發布的《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定》(下稱「意見稿」)，內地企業境外上市的之路變得不明朗，引發證券業致函表達關注。就在此時，跨境服飾電商Shein再次傳出重啟赴美上市計劃，雖然集團一再否認計劃，但仍引起市場對內地新規適用性的關注。

按意見稿規定，中國企業在境外上市，主要指的是主要經營活動在境內的企業，以境外企業名義，將基於境內的資產、股權和其它權益在境外發行證券或上市交易。換句話說，一家中國公司如果想要在境外上市，其主要經營活動必須在境內進行，然而Shein主要業務集中在美國、歐洲以及中東國家，而非針對境內消費者進行銷售。

另外，意見稿還提出境內企業在最近一個會計年度的營業收入、利潤總額、總資產或淨資產，在總財務報表中的佔比應超過50%；負責業務經營管理的高級管理人員多數為中國公民或長居中國境內，且經營活動的主要場所在境內或主要在境內展開。

顯然易見的是，Shein打算以「中概股」形式在美國上市的話，必須對業務架構作出重大調整。事實上，Shein已成為全球範圍內規模最大的快時尚公司之一，其2017年至2019年間的銷售複合增長率預估超過95%，目前正在試圖向東南亞市場擴張。

除了內地當局會否放行外，相信美國方面也會對Shein提出了新的審計要求。集團面對歐美監管部門和眾多非盈利機構對其供應鏈和環保議題上的指摘，在2021年12月任命了首位全球環境社會治理負責人Adam Whinston。他在接受媒體採訪時稱，將會對與Shein合作的超過6000家供應商進行更嚴格的審查，完成後的報告將向大眾公開。