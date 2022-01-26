金管局：「還息不還本」退場將視乎疫情作最終決定

香港金融管理局表示，去年香港信貨增長3.8%，增速按年升2.6個百分點。截至去年9月底，特定分類貸款比率亦由2020年的0.9%，改善至0.81%。惟金管局副總裁阮國恒預期，銀行資產質素仍將面臨挑戰，料尚未出爐的去年第4季特定分類貸款比率數字或按季輕微上升，惟資產質素整體風險可控。

他指，今年信貸環境瞬息萬變，例如通脹高企催使貨幣政策收緊、國際供應鏈壓力和疫情反覆等，局方將密切監察及採取具前瞻性措施，確保銀行有效管理信貸風險。他表示，觀察到目前銀行不良貸款大部分為個別事件，不見出現系統性因素。

去年香港存款總額增速按年放緩至4.6%，零售銀行淨息差按年收窄至0.98%，銀行盈利亦連續兩年倒退。

阮解釋，利息收入減少為銀行盈利能力受壓主因，預計今年銀行盈利能力將視乎利率走勢，若美國開啟加息周期，相信將利好銀行利息收入。他又指，基於目前銀行淨息差已處於較低水平，料再下調空間有限。

「預先批核還息不還本」措施將延長至今年4月，他稱，去年銀行批出的「還息不還本」和其他企業支援措施有8.3萬宗，涉及金額9,200億元；個人客戶相關支援措施則批出5.2萬宗，涉資530億元。

事實上，早前金管局曾表示將與業界商討「還息不還本」計劃的退場安排，阮指，會繼續與業界商討相關事宜，並考慮最新疫情情況而作最終決定。他表示，計劃使用率由2年前的15至16%，下降至目前約3%。

另外，「先買後付」消費模式日漸普遍，他表示，將檢視銀行相關服務及產品，包括資訊披露、交易後退款安排等。此外，亦會推出銀行銷售保障型投資相連壽險(PLP)的相關指引。

去年是本港虛擬銀行面世後完整經營的一年，金管局助理總裁(銀行監理)陳景宏稱，截至去年底，虛銀共吸納80萬客，開立120萬個戶口，存貸總額分別達250億及60億元。