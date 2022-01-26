中資海外併購額連跌4年　惟投資兩樣嘢有增無減？

雖然中美地緣政治限制資本流動，惟國際通商法律事務所(Baker McKenzie)及Rhodium Group周三(26日)發表報告，指去年內地企業仍積極擴大對全球消費部門及電動車供應鏈的投資。

數據顯示，中企去年對歐美地區子公司的直接投資規模，由2020年的47億美元升至55億美元，增長多半來自對歐洲汽車供應鏈的投資，亦有集中於南美洲的電動車原材料及潔淨能源。

以電池龍頭寧德時代來說，其位於德國的首家海外工廠於2019年破土開工，擬2025年前於當地新增逾2,000個職位，投資達18億歐元。

而過去3年多，中國礦企投資逾40億美元，在南美洲及非洲開採鋰鈷礦，於智利、墨西哥、巴西及西班牙的能源公用事業、潔淨能源資產，亦花費逾130億美元。

國際通商法律事務所料，若加上寧德時代的投資計劃，未來2年中國對汽車供應鏈的投資可望突破145億美元。

而整體來看，去年中資海外併購交易連續第4年下滑，由2020年的295億美元減至237億美元。惟包含海外直接投資在內，去年中資交易額增至1,380億美元，比2020年增加40億美元。