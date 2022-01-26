二手交投回升　太古城低層日內減30萬即獲承接

近日二手市場買賣交投回升，業主願意減價即錄承接，鰂魚涌太古城一個低層單位，放盤不足24小時，減價30萬元，速獲同區用家以970萬元購入，呎價僅約16,638元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城唐宮閣低層G室，實用面積約583方呎，原業主叫價約1,000萬元，放盤不足24小時，減價30萬元，速獲同區用家以970萬元承接，呎價約16,638元，原業主於2012年2月以約599萬元購入，轉售帳面獲利371萬元，物業升值約62%。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌南豐新邨1座中層A室，實用面積約570方呎，三房間隔，以830萬元易手，呎價約14,561元，新買家屬於用家，原業主於2010年以388萬元買入，持貨12年帳面獲利442萬元，單位升值約1.14倍。

●中原余煥銳透露，鴨脷洲海怡半島2座低層B室，實用面積約623方呎，三房間隔，享海景，以1,028萬元易手，呎價約16,501元，新買家屬於用家，原業主於2014年以730萬元買入，持貨8年帳面獲利298萬元，單位升值約41%。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角城市花園5座高層E室，實用面積約897方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以約1,650萬元承接，呎價約18,395元，原業主於2014年5月以1,060萬元購入自住，持貨逾7年帳面獲利590萬元，期內升值約56%。

●世紀21北山嚴智贇指，北角怡景大廈B座中層4室，實用面積約1,206方呎，四房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,655萬元承接，呎價約13,723元，原業主於2016年3月以1,168萬元購入自住，持貨近6年帳面獲利487萬元，期內升值約42%。

●利嘉閣顧偉瀚表示，北角半山寶馬山花園1座低層C室，實用面積約830方呎，套三房間隔，望海景，原先叫價1,750萬元，現減價100萬元或5.7%，以1,650萬元售出，呎價約19,880元，屋苑1月累錄兩宗二手買賣，現時有22個單位放售，入場費由1,750萬元起。

●美聯黎啟康表示，西營盤薈臻低層B室，實用面積約245方呎，為開放式戶型，開價約580萬元，最終議價至538萬元成交，呎價約21,959元，新買家為外區用客。

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九龍區

●中原曾文慧稱，大角咀港灣豪庭7座低層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，最初開價800萬元，放盤多時，期間多次調整叫價，近月調整至746萬元即獲洽購，最終以735萬元成交，呎價約17,754元。

●香港置業吳仁傑透露，啟德龍譽本月暫錄約8宗租務成交，包括2B座高層F室，實用面積約910方呎，三房間隔，望海景，以約4.25萬元放租1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價4,500元，以3.8萬元租出，呎租約41.8元。

●美聯黃家明表示，牛頭角淘大花園O座高層8室，實用面積約285方呎，一房間隔，吸引外區客承接上車，與業主議價1星期，斥資523萬元承接，呎價約18,351元，原業主於2011年12月以219萬元購得，是次轉手帳面獲利約304萬元，單位升值約1.4倍。

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新界區

●中原吳家威稱，東涌藍天海岸1月累錄7宗成交，已追平上月全月，屋苑2座高層D室，實用面積約806方呎，套三房間隔，享永久海景，之前封盤一段時間，重新放盤叫價1,100萬元，放盤僅一星期，減價12萬元，即以1,088萬元承沽，呎價約13,499元。

●世紀21集團林國輝指，荃灣中心10座低層B室，實用面積約460方呎，三房間隔，以480萬元沽出，呎價約10,435元，原業主於2012年5月以248萬元購入，持貨逾9年帳面獲利232萬元，期內升值約94%。

●利嘉閣石家誠透露，荃灣爵悅庭北爵軒中低層B室，實用面積約360方呎，一房間隔，望海景，日前以645萬元沽出，呎價約17,917元，屋苑1月暫錄7宗二手買賣，目前約有60個放盤，最低叫價由680萬元起。

●中原陳逸承稱，屯門龍成花園1座中層A室，實用面積約473方呎，兩房間隔，去年11月叫價638萬元，本月中降價至618萬元，最終累減80萬元，以558萬元沽出，呎價約11,797元，減幅近13%，新買家為上車客。

●祥益龍超君表示，屯門翠濤居5座中層C室，實用面積約698方呎，套三房設計，新買家為區內換樓客，見屋內有裝修，收樓後不需要再支付額外開支，加上原業主由1月初叫價838萬元，累減40萬元，單位終以798萬元成交，呎價約11,433元。

●祥益龍超君指，屯門屯門兆康苑J座高層5室，實用面積約483方呎，兩房間隔，租客為區內客，為鄰近家人居所及鐵路站，而且單位內附全屋傢電，毋須重新購置即可入住，減租500元，遂便決定以1.1萬元租入，呎租約22.8元。

●美聯翟安暉稱，元朗興業樓高層A室，兩房間隔，實用面積約316方呎，同區買家轉租為買，以345萬元首置身份購入，呎價約10,918元，原業主於約2017年6月以約308萬元購入，帳面獲利37萬元，沽售單位套現後跟家人同住。

●中原王勤學表示，元朗區1月累錄約95宗買賣，周二單日更連錄7宗，區內映御2座高層J室，實用面積約394方呎，一房間隔，叫價660萬元，議價後以640萬元易手，呎價約16,244元，新買家為上車客。

●中原周家傑指，沙田御龍山1月暫錄約3宗買賣，屋苑10座高層C室，實用面積約779方呎，望山景，套三房及儲物房間隔，議價後以1,413萬元易手，呎價約18,139元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城51座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價600萬元，放盤4個月，減價88萬元，獲買家以512萬元連租約承接，減幅逾14%，呎價約18,028元。

●中原黎宗文表示，沙田翠湖花園E座中層1室，實用面積約694方呎，套三房間隔，日前連車位以1,100萬元易手，呎價約15,850元，原業主則於1996年以488萬元購入，持貨26年帳面獲利約612萬元離場，單位升值約1.25倍。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山新港城B座中層2室，實用面積約348方呎，兩房間隔，日前以630萬元易手，呎價約18,103元，新買家為用家，原業主於2010年以230萬元購入，持貨12年帳面獲利約400萬元離場，單位升值約1.74倍。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山迎海‧星灣21座高層A室，實用面積約1,379方呎，四房間隔，單位放盤3個月，原叫價2,800萬元，累減40萬元後，獲買家以2,760萬元承接，呎價約20,015元，原業主於2014年2月購入，當時作價1,965萬元，持貨8年帳面賺795萬元離場，單位期內升值約40%。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山聽濤雅苑3座中層C室，實用面積約755方呎，三房連儲物室間隔，望園景，原先開價1,062萬元，放盤4個月，減價62萬，獲買家以1,000萬元沽出，呎價約13,245元，原業主於2018年3月以962萬元購入，持貨約3年多帳面獲利38萬元離場，單位期內升值約4%。

●香港置業稱，將軍澳怡心園1月錄約6宗買賣，包括1座高層E室，兩房間隔，實用面積約604方呎，以750萬元放盤不足一個月，即獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約730萬元成交，呎價約12,086元，新買家為首置客，睇樓3次入市自住。

●香港置業莊家豪指，將軍澳新寶城1座中層H室，實用面積約644方呎，三房間隔，以1,080萬元放盤半個月後，獲區內換樓客接洽，雙方議價後減價約85萬元，以995萬元售出，呎價約15,450元。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔9座高層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以908萬元易手，呎價約18,233元，原業主於2013年4月以508萬元買入，持貨快將9年帳面獲利400萬元，單位升值約79%。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳新寶城3座高層G室，實用面積約562方呎，三房間隔，以910萬元易手，呎價約16,192元，新買家為原居於日出康城的家庭客，多番睇樓仍未覓得心儀單位，參觀上址當日即刻簽約成交。

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