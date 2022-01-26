恒大確認召開債權人會議　爭取6個月內有重組方案

集團目前雖已把重心放在保交樓工作，但早前有內地網民向政府投訴，位於河南焦作修武縣雲台山的「恒大．養生谷」項目進度。項目所在地的焦作市政府辦公室回覆指，已收回該項目12宗共1,200多畝的閑置土地，將盡快推動項目恢復健康有序營運。此外，當局已引導涉事256戶業主進行財產保全，循法律途徑維權。

據協議，有關額度專用於潤置和華潤萬像生活併購業務，業務品種包括但不限於併購貸款、併購基金、資產證券化、以及基於併購相關業務需求創新的各類融資產品。潤置表示，該協議還將為華潤萬像生活在物業、商業、數碼化等各類業務拓展上提供金融支持。

內地政府繼續為房企債務風險「拆彈」，有內媒報道指，近日金融管理部門召集幾家全國性資產管理公司（AMC）開會，研究資產管理公司參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。據報資產管理公司在上述領域具有豐富經驗，其參與有望加快風險企業資產處置進度，促進風險化解和市場出清。