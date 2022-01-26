恒大確認召開債權人會議 爭取6個月內有重組方案
2022年01月26日 21:35
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深陷債務危機的中國恒大(03333)公布，公司與集團債權人召開電話會議，重申將評估集團的狀況，制定重組計劃以保障利益相關者的權利。為此，公司正在推動審計師開展相關工作，期間也將繼續認真聽取債權人的意見和建議，爭取在未來6個月內提出初步重組方案。
資料顯示，剛獲委任為恒大執行董事的恒大汽車(00708)董事長肖恩及風險化解委員會成員陳勇等或有份出席，有指其票據持有人仍未收到恒大附屬公司景程周一應付的兩筆美元債息。
集團目前雖已把重心放在保交樓工作，但早前有內地網民向政府投訴，位於河南焦作修武縣雲台山的「恒大．養生谷」項目進度。項目所在地的焦作市政府辦公室回覆指，已收回該項目12宗共1,200多畝的閑置土地，將盡快推動項目恢復健康有序營運。此外，當局已引導涉事256戶業主進行財產保全，循法律途徑維權。
事實上，內地房地產「救兵」湧現！華潤置地(01109)與旗下華潤萬像生活(01209)分別與招商銀行(03968)簽署《併購融資戰略合作協議》，獲該行授予200億元人民幣及30億元人民幣的併購融資額度，支持潤置把握市場機會參與房地產項目併購，有利於發揮併購在防範化解行業風險等積極作用。
據協議，有關額度專用於潤置和華潤萬像生活併購業務，業務品種包括但不限於併購貸款、併購基金、資產證券化、以及基於併購相關業務需求創新的各類融資產品。潤置表示，該協議還將為華潤萬像生活在物業、商業、數碼化等各類業務拓展上提供金融支持。
內地政府繼續為房企債務風險「拆彈」，有內媒報道指，近日金融管理部門召集幾家全國性資產管理公司（AMC）開會，研究資產管理公司參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。據報資產管理公司在上述領域具有豐富經驗，其參與有望加快風險企業資產處置進度，促進風險化解和市場出清。
另外，華南城(01668)公布，截止周三中午，旗下兩筆均於今年到期、利率分別為11.5厘及10.875厘票據已分別取得現有票據持有人的足夠同意，以延長相關票據到期日，並允許公司隨時按面值加應計和未付利息選擇性贖回任何未償還票據。據此，公司已獲得需通過徵求的必要同意。