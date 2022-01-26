發展商搶攻年假檔期　沙田豪宅項目勢成虎年首推盤

虎年將至，發展商部署搶攻農曆新年假期後的檔期，豪宅新盤亦蠢蠢欲動。沙田大埔公路豪宅項目預料會為虎年首個招標發售樓盤，九龍龍駒道的豪宅項目亦預計於農曆新年後公布銷售部署。

●建滔執行董事8243萬購旗下九肚駿嶺薈洋房

●沙田大埔公路畢架‧金峰將於虎年招標發售

首批單位面積介乎1,019至1,337方呎，戶型為三房間隔。價錢方面，意向呎價將參考九龍塘及九肚山同類型物業，會考慮提供「先住後付」的付款方法。方氏預計，今年樓市會有5%至10%的升幅。

疫情之下，該盤的現樓示範單位會採取預約制度，以控制參觀人流，場內亦設置量度體溫器、消毒酒精搓手液等防疫用品。中原地產為項目獨家代理，該行的亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，估計項目示範單位最快可安排於農曆新年初二(2日)供預約參觀。

●嘉里建設旗下緹外農曆年後公布最新部署

展望今年，集團亦有計劃部署推出其他全新項目。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，同系的九龍龍駒道3號緹外，預計於農曆年後公布最新部署，傾向以招標形式作銷售。至於黃竹坑站港島南岸第4期亦有機會今年內推出市場，並提供近800伙。

●維港滙推新春置業優惠

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，整個項目累計售出688個單位，並套現逾96億元，平均成交呎價約28,000元。項目II期更新位於1座26樓A室及B室的招標銷售安排，截標日期由2月28日提早至1月30日。

會德豐地產常務董事黃光耀稱，為慶祝佳節，會推出限時新春置業優惠，由周六(29日)起至2月28日，會向首20名購入單位的買家送贈38,888元的現金回贈。他指，樓市於農曆新年後有機會出現小陽春，市場購買力有機會再次釋放。

●觀塘凱滙第1期周六發售75伙

●啟德尚‧珒溋提價發售8伙

其中，加價最多的單位為2座30樓E室，實用面積334方呎，一房間隔，原本定價為995.37萬元，現時上調17.9%至1,173.18萬元，最新呎價為35,125元。至於，1座6樓H室，實用面積543方呎，兩房間隔，原本定價為1,511.56萬元，現時提價15.3%至1,743.03萬元，最新呎價約32,100元。

不過，值得留意是，新價單的折扣優惠亦有調整，最高直減折扣優惠由先前的18%，增加至現時的20%。

●將軍澳日出康城LP10三房售1560萬

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周三(26日)沽出2B座1樓A室，實用面積832方呎，三房連工作室間隔，以1,560.9萬元成交，呎價約18,761元。資料顯示，該盤本月累計已售出12宗。

●海日灣II三房1,663萬沽

據一手銷售資訊網資料，大埔白石角海日灣II周三(26日)錄得位於第8座15樓F室的成交，實用面積1,062方呎，三房間隔，透過招標以1,663.9萬元成交，呎價約15,668元。

●屯門OMA OMA三房892.8萬沽

●旺角雋薈錄首宗取消交易

個別新盤錄得取消交易個案。由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，錄得首宗交易告吹。涉及的單位為3樓C室，開放式間隔，實用面積152方呎，連106方呎平台，原本於1月15日以401.7萬元售出，當時呎價為26,428元，惟交易最新顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料已遭買家取消。