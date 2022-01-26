航空旅業受創3年　IATA促港府放寬限制免變「孤島」

新冠肺炎疫情一波接一波，國際航空運輸協會（IATA）發表文章指，疫情已經由「大流行」發展成為風土病，敦促各地政府放寬旅遊限制，反映旅遊限制對遏止病毒傳播無甚作用，並相信恢復旅遊不會額外增加傳播風險。該機構更點名指出，香港作為頂級航空樞紐，卻變得愈來愈孤立，而世界其他地區已開始向國際旅行開放。

香港今時今日仍受到旅行限制的「嚴重影響」，航空、旅遊等行業過去3年備受打擊。IATA總幹事Willie Walsh指出，Omicron變種病毒目前已於世界各地出現，說明病毒傳播已與旅遊限制無關。他對英國、法國和瑞士相繼宣布放寬旅行限制表示歡迎，並敦促其他政府「照辦煮碗」，放寬旅遊限制，包括已接種疫苗人士不需作強制隔離及檢測；未接種疫苗人士只需持有陰性檢測證明，則不需作入境隔離等。

協會指出，目前航空需求在以每月約4個百分點的速度緩步復甦，惟Omicron所帶來的旅行限制使復甦放緩了大約兩周。去年12月全球航空運輸量較2019年同月下降45%，按月增加兩個百分點；同月航空公司總運力為2019年的62%。去年全年的國際客運需求較2019年下降76%，運力則跌65%。國內客運需求強勁得多，僅比疫情前下降28%，運力僅下降19%。

Willie Walsh直言，與其花費數以十億美元為旅客做檢測，不如將錢用在疫苗上及加強公共醫療系統。隨着愈來愈多國家放寬旅行限制並採取與病毒共存的策略，惟香港堅持「動態清零」的方法。IATA表示，儘管Omicron的威脅仍然存在，但希望香港考慮放寬旅行限制，並稱新加坡已經開始允許來自十多個國家已接種疫苗的人入境。

Willie Walsh指出，兩年前亞洲境內旅行佔所有國際旅行的13.3%，但到去年數字跌至僅1.5%。香港機場管理局早前透露，去年只有120萬乘客過境昔日全球最繁忙的香港機場，較之前一年進一步下降85%。長此下去，香港航空樞紐地位恐受到動搖。

同一時間，外媒引述香港歐洲商會的內部評估報告顯示，香港的「半封關」狀態可能還會維持一段長時間，有機會到2024年才恢復真正的全球通關。此舉將會大大降低香港對國際企業的吸引力，並且局限了香港為內地經濟作出貢獻的潛力，國際機構應該在香港以外的亞洲其他城市設立地區辦公室。最終流失大量在港工作的外籍人士，規模可能是有史以來最大。

報告認為，直至內地研發出有效的mRNA疫苗並廣泛接種後，香港才可以真正恢復全球旅遊，可能要到明年或2024年初才能實現，建議企業做好準備。報告又估計，香港疫情一旦失控，港府可能會進一步收緊入境限制，甚至出現糧食短缺，而由於長者接種率仍偏低，屆時可能造成多達2萬名長者死亡。

此外，亦有分析指，聯儲局年內加息機會甚高，香港奉行聯繫匯率，即使加息步伐與美國有差異，但大方向基本一致，意味香港亦將進入加息周期，並引述牛津經濟研究經濟學家Lloyd Chan指，在內地經濟增長已形成拖累之際，美國加息收水將導致市場波動和資本外流壓力加劇，可能會對香港經濟造成雙重打擊。