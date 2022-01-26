美股全線向上　波音績後跌2%

聯儲局議息結果將於香港周四凌晨公布，市場靜待當局「收水」信號。道指週三早段升320點，至34,617點；標指升68點，至4,424點；以科技股為主的納指漲351點，至13,890點。

港股外圍方面，恒指夜期現報24,364點，升47點，高水74點。

有「末日預言家」之稱的Hussman Investment Trust總裁John Hussman批評聯儲局在貨幣政策決定上任意妄為，為美國經濟注入過多資金，造成泡沫，警告標指或跌70%。

高盛則認為近期美股仍未觸及危險區域，即由高位累瀉20%、陷入技術性熊市，目前僅處於牛市回調階段，卻意味未來1至5年回報相對較低。

藍籌股繼續公布放榜，市值僅次蘋果公司(Apple Inc.)的微軟上季收入按年增長20.08%至517.28億美元，勝預期，期內按年多賺21.35%至187.65億美元。按業務細分，智能雲業務收入為183.27億美元，按年升25.51%；包括Linkedin、Office軟件在內的生產力及商務處理收入為159.36億美元，按年增19.34%；Windows作業系統和Surface電腦等的銷售則歸入更多個人計算（MPC）業務，收入按年增長15.49%至174.65億美元。

行政總裁納德拉看好雲業務前景，預期來季雲業務收入收介乎187.5億至190億美元，主要料其雲服務平台Azure將有「強勁增長」，但業務增速預期明顯放緩，已引起投資者憂慮，加上晶片短缺仍影響微軟電子遊戲主機Xbox手掣及Surface電腦的供應，即使財務總監Amy Hood指已與夥伴已提升供應鏈管理能力，但微軟股價升6.93%%。

微軟早前宣布將收購遊戲公司動視暴雪，消息指微軟將允許動視暴雪旗下遊戲《使命召喚》於未來在PlayStation和Xbox平台上架。

波音公司第四財季收入按年跌3.33%至147.93億美元，遜預期；期內虧損收窄逾倍至41.43億美元；扣除部分項目後每股蝕7.69美元，遠多於預期的42美仙。上季付運99架飛機，多過去年的59架，期內商業飛機業務收入增長0.46%至47.5億美元；國防業務盈利58.62億美元，按年跌13.52%。期內營運現金流及自由現金流均錄正數，為2019年來首次，分別為7.16億及4.94億美元，主要由於737 MAX復飛後，期內交付量躍升1.7倍至84架，不過波音指因疫情及787夢幻客機生產問題，於期內持續對公司純利帶來損害，波音已停止交付該型號客機長達15個月，其股價跌2.23%。