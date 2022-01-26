中國奧園2.15億加元出售加拿大物業
2022年01月26日 23:42
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積極處置資產的內地房企中國奧園(03883)公布，其間接全資附屬擬有條件出售該等位於加拿大的物業，代價為2.15億加元，擬用於償還以該等物業作抵押的貸款融資，支持集團於加拿大的附屬公司的日常營運及滿足集團更多的流動性需求，包括繼續解決集團的財務狀況問題；公司已經並將繼續與債權人積極溝通。
該等物業位於加拿大英屬哥倫比亞本拿比的4500–4554 Dawson Street、2223–2375 Alpha Avenue及 2350–2430 Willingdon Avenue，總佔地面積為約36.4萬平方呎。該等物業在去年底的未經審核帳面值約為1.99億加元。
買方為Anthem Properties Group Ltd.，在加拿大西部及北加州從事商用及住宅物業的投資、發展及管理，由一名企業家Eric Carlson全資擁有。
集團預期將自出售事項確認估計收益約1,530萬加元，即代價與該等物業在去年底未經審核帳面值之差額。惟有關出售事項的實際會計收益或虧損或會有別於上述情況，並將根據該等物業於完成日期的帳面值而釐定。