中國奧園2.15億加元出售加拿大物業

該等物業位於加拿大英屬哥倫比亞本拿比的4500–4554 Dawson Street、2223–2375 Alpha Avenue及 2350–2430 Willingdon Avenue，總佔地面積為約36.4萬平方呎。該等物業在去年底的未經審核帳面值約為1.99億加元。

買方為Anthem Properties Group Ltd.，在加拿大西部及北加州從事商用及住宅物業的投資、發展及管理，由一名企業家Eric Carlson全資擁有。

集團預期將自出售事項確認估計收益約1,530萬加元，即代價與該等物業在去年底未經審核帳面值之差額。惟有關出售事項的實際會計收益或虧損或會有別於上述情況，並將根據該等物業於完成日期的帳面值而釐定。