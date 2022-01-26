【產經評論】數碼經濟新賽道　中美力爭做主導

世界正加速朝向以創新科技為中心的數碼新經濟發展，中美都在爭奪主導權。近日美國在推動支持本地半導體產業發展的《晶片法案》有新進展，內部強「芯」方案底定後，相信拜登政府下一步將加快整合印太經貿格局，以建立一套由美國主導的跨境數碼商業活動規則和標準。

不過，中國在新技術上既有領先美國之處，亦已率先主導成立《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），以及申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）和數碼經濟夥伴關係協定（DEPA），在地區協作上已建立優勢。可以預見，在這條數碼經濟新賽道，兩強必有一番龍爭虎鬥！

昨日傳來美國公布抗衡中國並扶植本地半導體研發的法案，包括總值達520億美元的《晶片法案》，目標是強化美國在全球半導體供應鏈的主導角色。事實上，新經濟朝向數碼化發展，大量數據得靠先進晶片來協助處理運行，即所謂無「芯」不行！故中美各自都花費巨資來力挺本土半導體業發展，因為這是打好數碼經濟戰的必要「武器」！

中美脫鈎下，全球技術無可避免要朝兩強各自主導的方向分道揚鑣。中美雖各自努力強「芯」，但始終要以國際應用普及來定勝負。故見拜登早前已表明，要建立印太經貿新框架，涵蓋數碼經濟、科技標準、供應鏈韌性與基礎建設，簡單講就是要確保美國在半導體供應鏈、跨境數碼商業活動的規則與標準上穩控主導權，進而加強與世界經貿綑綁，供應鏈完全整合、共享大數據，務必要將競爭對手中國排除於外，以鞏固其世界霸主地位。

可惜，美國這份雄心來得較遲。當美國上屆政府在國際經貿上選擇「退群」之際，中國主動積極參與全球經濟治理，包括主導成立RCEP、申請加入CPTPP及DEPA。如今美國要重新再另起爐灶整合印太經貿，絕非易事。再講，中國已在人工智能（AI）、半導體、無線和量子訊息科學、生物科技、綠色能源和數碼貨幣等多項重要基礎技術上，建立能與美國競爭的條件，在發展5G網絡、AI、電動汽車等方面的技術更領先美國。

創新科技已成為全球舞台的主戰場，兩強的競賽只會愈發激烈。展望今年，除「芯」戰進入埋身肉搏外，印太經貿協作必是兩強的角力場。面對中國擁有先拔頭籌和地理優勢，來者不善的美國如何才能推倒重來，要印太諸地向美國歸邊站，相信就成為拜登政府任內一項巨大挑戰！