香港5G滲透率已達29%　通訊辦料3年內顯著提升

通訊事務管理局辦公室周三(26日)發表2021年度工作回顧，數據顯示，本港去年9月底，即5G服務面世以來一年半，客量達到220萬名，以全港人口計滲透率達到29%。

通訊辦通訊事務總監梁仲賢認為，本港5G滲透率已經不錯，迄今用戶體驗良好，3年內滲透量應該會顯著提高，而當局之後會繼續留意國際發展，並發掘更多頻譜以支持5G及更先進流動服務的發展。

梁指，現時本港5G頻譜量達到1,730兆赫，為2G至4G的3倍，覆蓋全港90%以上人口，實現所有港鐵站、大型商場、核心商業區和人流密集熱點「全覆蓋」，據第三方研究，本港5G覆蓋已是「全球第一」。儘管上述5G客量是月結單數目，但以如此理想的覆蓋，這個數字也是恒常使用5G網絡的用戶。

他承認，現時很多讓人非用5G不可的「殺手級」應用仍在研發，舉世皆然，尚有不少市民未捨得換5G手機，但隨着700MHz頻段已拍賣給電訊商發展5G網絡，覆蓋將有更顯著的改善，而且5G月費計劃競爭不小，據其了解月費已經降至160至170元，跟4G月費逐漸靠近下，滲透率自然會有所提升。

為此，防疫抗疫基金已撥出1億元資助5G技術的創新應用研發，迄今批出128個項目，如遙距醫學培訓與指導等，尚餘4,200萬元可供使用。梁稱，不見有人反映每個項目最多資助50萬元不夠用，因為他們有的會把項目斬件逐步申請；通訊辦已經努力叫有意申請者在今年7月31日的限期前盡快入表，之後檢討資助計劃是否延期或加碼，但計劃其實只是「拋磚引玉」，市場見到有可行應用就會跟進，不見得計劃結束後應用開發會偃旗息鼓。

另外，梁仲賢指，本港航機通訊所使用的頻譜與5G所用的相隔頗遠，5G服務推出以外沒有干擾到任何飛機。他又特別強調，3.5GHz頻段與衞星通訊相沖令大埔不能用這個「黃金頻段」做5G的問題已經得到解決，通訊辦已經與地政總署協調，讓衞星公司把受影響設備搬去舂坎角，預計2024年10月前完成，屆時3.5GHz可以全港使用。話雖如此，其實3.5GHz只是眾多5G頻譜的其中之一，「大埔嘅朋友依家用5G應該都有好好嘅體驗」。

通訊辦於2019年開始「先導計劃」開放1,000個政府場所讓電訊商安裝基站，僅收一元租金，「第二階段」昨日開始，按電訊商意願再開放500個政府場所。

談及6G，他認為由於技術尚在研發，連標準和頻譜安排都未有，現階段只是一段，但通訊辦會密切留意其他地方的發展作出配合，「我哋香港細，整個標準出嚟未必有人跟，但大國發展到一定程度(產業鏈)有協同效應後，香港就跟得好快……因為我哋香港嘅市民好鍾意用新嘢」。

梁仲賢稱，以500MHz頻段繼續廣播服務，乍看頻譜數量減少，但由於電視廣播已經數碼化，頻譜得到非常有效的運用，因此本港仍有足夠的頻譜去應付電視廣播方面的需求，如將來的4K超高清電視，甚至容納新的電視台。

他續稱，《本地免費電視及聲音廣播牌照中期檢討》去年公眾諮詢，若干持份者希望推行更多「拆牆鬆綁」的措施減低成本，應對網絡串流影視平台等的競爭。通訊辦今年年中會向行政長官會同行政會議提交根據檢討結果所得出的建議，大方向是鼓勵業界進一步投資，製作更多好節目。