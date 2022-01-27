東方日報B1：科技戰再激化　美眾院推《競爭法》谷造芯抗華

內鬥不斷的美國眾議院迫於壓力終祭出振興半導體產業法案，強化高科技供應鏈，防範對美國霸權地位的挑戰。連番遭針對的中國亦積極備戰，深圳透過建設具有全球影響力的科技和產業創新高地，憑經濟魅力抗衡華府拉幫結派圍堵中國。

事實上，《美國創新及競爭法》(USICA)去年6月已在參議院獲通過，惟之後卡在眾議院遲遲未批，英特爾(Intel)和格(GlobalFoundries)甚為不歡。民主黨籍的眾議院議長佩洛西最新指，很多內容已獲兩黨議員通過，期待盡快送到總統拜登的桌上。黨友拜登表示「感動」，着國會的政客盡快敲定法案讓他簽署。

眾議院版本的USICA終曝光，一樣有撥款約520億美元鼓勵本土半導體製造的《晶片法案》(CHIPS for America Act)，亦有授權華府斥450億美元鞏固供應鏈和推動關鍵物資留在本土生產。

惟它的爭議在於涵蓋一些在《確保美國全球領導力及參與法》(EAGLE Act，去年7月於眾議院外交關係委員會通過)中與氣候相關、民主黨人聲稱攸關美國領導全球應對氣候變化條款。共和黨眾議員麥考爾斥，若「佩洛西牽頭」的USICA納入「左派」濃郁的EAGLE Act，並優先注資「綠色能源賄款」而非一系列對抗中國的措施，送去參議院的只是「廢武功」的法案。

民主黨眾議員卡納估計，眾議院版本的USICA會在下月表決，而共和黨眾議員楊恩希望在5月底前集齊兩院通過。

正當兩黨還在爭拗，商務部發表早前被指「勒索」台積電關鍵營運數據、關於半導體供應鏈風險的調查結果，直指車廠和醫療儀器等晶片終端用戶的晶片庫存去年僅夠不足5天使用，跟2019年有40天南轅北轍，部分關鍵產業的恐怕更少。

就算晶片廠加碼投資，惟投產需時，刻下半導體供應鏈仍脆弱，一旦疫情惡化、出現天災或廠房所在地政局不穩，足以癱瘓工廠；半導體和其他電子設備部件之原料不足也是當前樽頸。

調查也指，產能最不足的地方包括汽車和醫療設備等所需的成熟製程；電源管理、射頻和影像感應模擬晶片及用於感應器和開關光電晶片。

德儀上季每股盈利按年增26.11%，至2.27美元，勝預期；同時指引本季收入介乎45億至49億美元，以及每股盈利2.01至2.29美元，以中位數計分別按年增9.58%及14.97%，勝預期。該公司周三股價早段升5.34%。

另方面，深圳正式放寬市場准入的24項特別措施，覆蓋科技、金融、教育文化和交通等領域，科技重點舉措包括審慎研究設立數據要素交易場所，加快數據要素在粵港澳大灣區有序流通，並探索建設離岸數據交易平台等。加上內地強調要推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）提高貿易投資以人民幣結算，對深圳而言可謂如虎添翼。

去年深圳對RCEP成員國進出口總計9,354.9億元人民幣（下同），規模創新高，按年亦增13.6%，足見落實國家倡議和戰略成效顯然。現時深圳進出口佔粵港澳大灣區內地9個城市的44.9%，對大灣區整體進出口增長的貢獻達43.8%。

發改委及商務部近日對外發布深圳放寬市場准入若干特別措施意見，發改委秘書長趙辰昕周三指，24項特別措施的研究制訂，主要基於從國家層面支持深圳打造既具有中國特色又國際一流的市場准入環境和高標準市場體系、呼應海南自由貿易港等其他放寬准入特別措施統籌。

科技與金融成為今次深圳相關特別措施的亮點，發改委體改司司長徐善長周三表示，支持深圳建設具有全球影響力的科技和產業創新高地。當中，提到會放寬數據要素交易和跨境數據業務市場准入，以發揮深圳開展數據交易的立法、區位和平台優勢，且條件具備時，研究設立數據要素交易場所。深圳市常務副市長黃敏指，該市將利用特別措施，建設數據交易場所，加快培育數據要素市場。

商務部等部門就高質量實施RCEP發布指導意見，全面圍繞RCEP貨物與服務貿易、原產地規則等領域的開放承諾與規則，亦提出加強配套服務的指導建議，包括加大區域貿易人民幣結算力度，幫助市場主體降低匯兌成本，規避匯率波動風險。

須知道RCEP自年初生效，對中西部地區機遇與挑戰並存。工信部運行局局長羅俊傑認為，內企面臨RCEP成員國更激烈的競爭，因東盟、日本、南韓等也直接享受RCEP的好處，內地部分中高端產業將受來自日韓產品競爭。結合RCEP實施，內地支持金融機構創新人民幣交易、投資、避險產品，為市場主體提供便捷高效的跨境人民幣金融產品和服務。惟海關總署及人民銀行等11部門周三聯合印發通知，決定今年起3年在內地開展治理洗錢違法犯罪行動。

惟內企正切實享受政策紅利，截至周二內地出口企業申領原產地證書和開具原產地聲明高達2.46萬份，涉及貨值92.5億元。財政部等顯示，去年全年國有企業利潤總額按年增30.1%至4.51萬億元，其中深圳市區屬國企利潤總額亦增至48.8億元。