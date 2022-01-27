高盛呼籲趁低吸納美股　惟憂利率急升

外媒報道，高盛策略師Peter Oppenheimer稱，市場在經歷牛市周期內的調整，相信美股任何主要指數走勢進一步明顯疲弱，都應該視為買入的機會，但坦言目前周期的總回報有可能遠低於過去長期牛市周期。

高盛指出，其風險偏好指標Risk Appetite Indicator (GSRAII)已經回落，預示着現在更接近通常對長線投資者而言適合入場的水平。

不過，該行警告，目前最大的風險是，一旦實際利率大幅攀升，高估值會繼續瓦解，但至關重要的決定性因素是企業增長速度。從過往表現看，伴隨着經濟加快增長的美國聯儲局緊縮周期通常有強勁的回報，以及波動相對較低。

同時，高盛預計，在目前所處的周期，總回報更有可能遠低於過去那些長期牛市，比如1945到1968年、1982到2000年、2009到2020年。

高盛的結論是，雖然美國利率會上升，但可能只是升到相對較低的水平，指「由於沒有經濟衰退的風險，股市可能今年取得進步。」

板塊方面，高盛預計，價值股在貨幣收緊時進一步得勢，通脹上行應該會支持親周期的價值板塊繼續重獲投資者青睞，得到所謂的價值重估。