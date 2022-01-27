聯儲局意外放鷹　道指收市急跌129點

美國聯儲局一如預期維持利率不變，但主席鮑威爾意外放鷹，拖累美股周三(26日)先升後回軟。道指早段最多曾升517點，惟至尾市開始急劇回落，收報34,168點，跌129點或0.38%；標指收報4,349點，跌6點或0.15%；納指收報13,542點，升2點或0.02%。

鮑威爾在記者會上表示，預期該局將以可預見的方式縮減資產負債表，不排除每次貨幣政策會議都加息的可能性。如果聯儲局由3月起每次議息都加息，意味到今年全年加息次數達到7次，遠高於市場預期的3至4次。

對於後市，有「末日預言家」之稱的Hussman Investment Trust總裁John Hussman批評聯儲局在貨幣政策決定上任意妄為，為美國經濟注入過多資金，造成泡沫，警告標指或跌70%。

高盛則認為近期美股仍未觸及危險區域，即由高位累瀉20%、陷入技術性熊市，目前僅處於牛市回調階段，卻意味未來1至5年回報相對較低。

微軟上季收入按年增長20.08%至517.28億美元，勝預期，股價全日升2.85%，收報296.71美元。

波音公司第四財季收入按年跌3.33%至147.93億美元，遜預期，股價急跌4.77%，收報194.27美元。