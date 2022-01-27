陳蓓敏：美股跌幅頗巨　短線料喘定

聯儲局議息，結果如市場預期，短線美國股票市場應可喘一喘氣。畢竟月內金融市場廝殺激烈，道指上下波幅約4,000點，納指曾累跌2,700點，比特幣累跌14,000美元，相等約3成跌幅。歐洲央行下周議息，歐洲股市也應在會後見反彈。近日俄、烏地緣政治緊張，投資者擔心戰爭一觸即發。現階段仍處於口水戰，美國五角大樓宣稱約有8,500名美軍處戒備狀態。歐盟主將德國拒出兵，法國尋求了解中。歐洲方面不想火上加油。

中國內地除了喜洋洋迎春假外，全國更熱烈賀冬奧盛事。一項冰雪盛事，帶動三億人參與，推動冰雪體育產業。顯示出中國軟實力所在，帶動外資投資者信心。隨外圍波動，港股月內波幅擴闊上落達3,000點。假期前，資金流向傳統權重股。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)