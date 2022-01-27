鄧建初：貼士氾濫消息多　真假難分勿衝動

炒股票，在某程度上其實與賭馬、賭波或過大海賭錢並無分別，沒有一個好方法，總是會輸多贏少的。當然，炒股票入場門檻較高，所以計算成本，即是佣金加印花稅等支出，便是短炒致勝關鍵。

現時炒賣股票，成本較以前便宜得多，贏錢難度卻愈來愈高，箇中原因應與資訊氾濫有莫大關係。消息一出，人人唾手可得，市場上極短時間一窩蜂地掃貨或沽貨，經常有令人興奮若狂或膽顫心驚之場面出現。上沖下洗，時有發生，但不知何解，總是驚嚇畫面居多。初哥在聊天室常説的所謂「地雷股」，就是轟炸得屍橫遍野的狂冧股票。該類狂瀉股有可能與近年興起，四處散播之微信女貼士有關。

初哥有一位做生意的朋友，某日在WhatsApp收到陌生人的訊息，無聊之下攀談起來，素未謀面，竟糊里糊塗地相信了其提供的股票貼士。每次只敢買數萬元實力大價股，這次竟然膽粗粗動用近百萬元買了一隻創業版股仔。收市前大升，帳面賺了10多萬元，心想今次發達了。翌日早上，微信女一早通知她公司有不利消息，叫她馬上沽出。搭正九點，此股竟只有大量沽盤掛出而並無買入盤。欲沽無從，眼光光望着它一路愈掛愈低，無人承接，結果大瀉接近九成。此段真人真事，背後元兇，正是人人以為執到寶之第一手絕密消息。有心人善於捕捉小散戶急於求財的心理，散播虛假訊息，製造騙局，請君入甕。

還有更高明的招數，朋友也曾經歷過。先通知他某股票會停牌，有好消息公布。收到通知時股票卻已大升，朋友當然不敢追入。孰料真的停牌，復牌後仍有不錯升幅。過了幾個星期，又來了一個通知，也是一隻大升的股票。見到已升幾成，朋友仍然不敢追入。如是者又停牌復牌再升少許。朋友見識過兩次，深信不疑，同我講下次不可錯過。初哥心中一沉，盤算這應是讓他先嘗甜頭，繼續上升就會問他為何不敢入，令他有走寶的感覺。奇怪的是，為何兩次通知他時都不是未開步或只升少少？升了幾成，才通知他追貨，如此價位，有貨都想走了。但朋友已極之信任報料人，初哥不想阻人發達，只能勸他小心行事。

要在股票市場做長勝將軍，花時間研究公司基本因素及精通圖表分析是不可或缺的。靠聽消息如此簡單動作就可以贏錢，相信是鳳毛麟角。問世間，哪有如此容易賺錢之路。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)