道指跌129點　布油曾升破90美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.48；港匯見7.7866；離岸人民幣(CNH)報6.3362；美元兌日圓處114.69；歐元報1.1237，英鎊報1.3463。金價處1,820.34美元。布油報88.55美元，紐油處87.36美元。比特幣報3.68萬美元。道指期貨升90點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指靠穩。

●道指早段最多曾升517點，惟至尾市開始急劇回落，收報34,168點，跌129點或0.38%；標指收報4,349點，跌6點或0.15%；納指收報13,542點，升2點或0.02%。

●美國聯儲局決定維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，一如市場預期。

●聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，預期該局將以可預見的方式縮減資產負債表，不排除每次貨幣政策會議都加息的可能性。

●港股ADR指數全日偏弱，按比例計算，收報24,084點，跌205點或0.85%。

●即月恒生指數夜期收報24,314點，跌3點，高水24點，成交22,959張。

●紐約3月期油收報每桶87.35美元，升1.75美元或2.04%；布蘭特3月期油盤中一度突破90美元，為2014年10月以來首次，收報每桶89.96美元，升1.76美元或1.99%。

●紐約2月期金收報每安士1,829.7美元，跌22.8美元或1.2%。

●英特爾公布，去年第四季收入淨利潤按年跌21%，至46億美元。公司股價盤後跌2.55%，報50.37美元。

●加拿大央行公布貨幣政策決議，稱考慮到新冠肺炎疫情復燃給經濟帶來不確定性，決定將基準利率維持在0.25%不變，符合市場預期，但該央行暗示可能在未來幾周收緊貨幣政策，以遏制達到30年最高水平的通脹。

●英國富時100指數收報7,469點，升98點或1.33%；法國CAC指數收報6,981點，升144點或2.11%；德國DAX指數收報15,459點，升335點或2.22%。