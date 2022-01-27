鄧聲興：鋰電池板塊發展潛力可觀

國家發展改革委員會聯同10部門發表意見文件，目標到「十四五(第14個5年計劃)」末，中國電動車充電保障能力進一步提升，形成適度超前的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2,000萬輛電動汽車充電需求。與此同時，新建住宅社區要確保固定車位100%建設充電設施，或預留安裝條件。受政策方針大力支持，新能源汽車板塊保持高景氣度，其產業鏈上游的鋰電池企業發展也不容小覷。

鋰電材料需求同樣保持強勁增長，主要受惠於新能源車產銷兩旺推動。去年首11月，全球動力電池裝機量為250.8吉瓦時(GWh)，按年增長112%；其中寧德時代裝機量全球第一，市佔率為31.8%。行業研究機構高工產研鋰電研究所(GGII)的資料顯示，去年內地動力電池出貨量為220吉瓦時，按年漲幅達175%。其中，磷酸鐵鋰電池出貨量為117吉瓦時，暴漲270%；三元鋰電池出貨量109吉瓦時，增長127%。由於鋰電池更具性價比，而新能源車市場有望維持高速增長，估計鋰電需求依舊強勁。

儘管不少電池製造商積極擴產，但供求仍處於失衡狀態，令原材料價格飛漲，以碳酸鋰為例，去年價格已大漲逾4倍，進入今年仍不斷上漲。上海鋼聯最新資料顯示，鋰電池平均價為每噸36.6萬元人民幣，工業級的平均價每噸35.15萬元人民幣，供需矛盾暫無法調節，市場仍處上漲態勢，看好鋰電池產業的發展前景。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)