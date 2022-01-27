中國經濟：上月工企利潤按年增速放緩至4.2%

國家統計局公布，中國2021年規模以上工業企業實現利潤總額87,092.1億元人民幣(下同)，比2020年增長34.3%，比2019年增長39.8%，兩年平均增長18.2%。

去年12月，規模以上工業企業實現利潤7,342億元，按年升4.2%，前值升9%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，2021年高技術製造業利潤較2020年增長48.4%，兩年平均增長31.4%，增速分別高於規模以上工業平均水平14.1和13.2個百分點，佔規模以上工業利潤的比重較2020年、2019年分別提高2.1和4.2個百分點，展現較強發展活力。分行業看，醫藥、電子及通信設備製造業利潤增長強勁，較2020年分別增長77.9%、44%，對高技術製造業利潤增長貢獻較大；航空航天器及設備、信息化學品製造行業利潤增長較快，分別增長76.2%、52.6%。

雖然2021年工業企業利潤實現較快增長，效益水平穩步提升。但去年11月和12月利潤增速明顯回落，下游行業尤其是小微企業經營壓力仍然較大，虧損企業數仍然較多，虧損額同比增長較快，工業企業效益狀況持續改善存在壓力，2022年工業經濟持續穩定發展仍面臨諸多挑戰。