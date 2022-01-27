【高盛推介】阿里巴巴急挫半成　創歷史新低

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴早前連跌3日，周三(26日)輕微反彈後周四(27日)再度急挫，最低見109港元，再創歷史新低。現報109.9元，跌約6%，跌幅較大市深。有券商指市場已預期近期宏觀經濟疲軟，及料內地政府刺激措施的推動下，今年下半年消費可呈復甦。該行維持對阿里「買入」評級，目標價198元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金積極部署好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約9,140萬元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約6,500萬元，牛證於周三繼續獲資金流入，有約220萬元，並較集中在110元收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於本周一(24日)及周二(25日)共錄得約1,140萬元資金流入後，周三資金轉向沽出。

阿里購19849，行使價115.25元，2022年6月6日到期，實際槓桿4.9倍，行使價120元以下貼價選擇中，槓桿最高。

阿里購22165，行使價138.98元，2022年5月31日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、高敏感度。

阿里購18049，行使價130.38元，2022年7月22日到期，實際槓桿4.9倍，中期、時間值損耗。

阿里牛58702，收回價100元，行使價98元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛56649，收回價95元，行使價93元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。

阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率3.5倍，近30元收回距離熊證。

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