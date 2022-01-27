【高盛推介】美團受壓急挫　資金積極趁低吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周五(21日)起連跌，周四(27日)早段受壓急挫。早上低開約3.8%後跌幅擴大，最低見209.4港元，為半個月低位。現報210.4元，跌約6.5%，上周五累計至今跌逾11%。

河南省淅川縣市場監管局就落實網絡餐飲服務平台食品安全主體責任及疫情防控責任，約談包括美團在內網絡外賣平台的負責人和騎手代表。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,090萬元。當中認購證佔約3,180萬元，周三(26日)流入牛證的資金則有約290萬元。

淡倉方面，認沽證於本周二(25日)及本周三共錄得約160萬元資金流入。周三部署熊證的資金沽出獲利。

進而觀察港股通資金流向，近期北水連日買入美團，當中周三錄得約12億元資金淨買入。

美團購21227，行使價253.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿4.8倍，活躍、中期。

美團購18062，行使價260元，2022年3月28日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。

美團購21111，行使價210.2元，2022年4月11日到期，實際槓桿5倍，貼價、低街貨。

美團牛59862，收回價190元，行使價187元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽19567，行使價176.78元，2022年6月27日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、中期。

美團熊62312，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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