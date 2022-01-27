【產經直播】加息在即 大市仲有排震？
2022年01月27日 12:07
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美國聯儲局議息取態偏鷹，雖然利率維持不變，但局方提及不排除每次開會都加息。美股經歷兩日「奇蹟日」後，隔晚三大指數又顯著波動，美股震盪先啱啱開始？加息陰霾下，港股亦難以獨善其身？
美國科技股有強勁業績支持，特斯拉(TSLA)、微軟(MSFT)業績理想；另外英偉達(NVDA)否認放棄收購英國晶片設計公司ARM，股價即刻反彈，美國科技股依然強勢？部署定三星NYSE FANG+ ETF(02814)有着數？
隔晚油價再度向上，布油曾升穿90美元創7年高，加上俄烏衝突緊張，石油出口國組織及盟友(OPEC+)的代表料會堅持原定計劃只會溫和增產，油價有望再創新高？唔想錯失升勢，揀三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)優勢喺邊？
環球通脹壓力勢不可擋，投資者想更有效抗通脹，除咗買黃金同磚頭之外，三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)都可以幫到手？
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