經絡：銀行體系結餘大幅回落　港銀才有機會加息

美國基準利率維持0至0.25厘區間不變，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明重申，即使美國開始加息，香港未需立即跟隨，相信香港銀行體系結餘大幅回落至1,000億港元以下水平，銀行才有機會考慮加息。現時銀行體系結餘約3,575億元。

他稱，根據是次量化寬鬆規模比以往更大更急，「收水」及加息的速度亦較以往快，加上通脹以及其他經濟數據支持，加息周期有機會於首季開始。

香港金融管理局陸續增發第3次400億元外匯基金票據，他指出，增發票據主要是為應對聯儲局縮減買債行動，吸納部分市場的流動性以穩定港匯，惟現時銀行結餘仍達高水平，增發票據的規模仍不足以收緊港元流動性。

近日拆息有上升趨勢，他解釋，臨近春節，市場資金壓力有所增加，使拆息再度上揚，料首季1個月拆息仍將維持0.4厘以下，H按實際按息將維持1.7厘以下，與封頂息率2.5厘仍有一定距離，料置業人士仍傾向選擇H按以慳取更多利息支出。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於港美元掛鈎的關係，今年港息亦將會由低位回升，拆息將會較先上調，而拆息上升幅度及速度，是否跟貼美息視乎本地資金水平及流向變速。

她預期，今年按息仍主要處於2厘附近或以下水平，未觸及現時P按之封頂息率，仍屬低息水平；供樓人士年內每月供款較大機會逐步增加約1成，料對樓市實質影響輕微。