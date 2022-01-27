利嘉閣：疫情肆虐　樓價首季或下調3%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價自去年9月創下歷史新高後在高位整固，料經歷去年第四季及今年首季的調整後，次季可重拾升軌，全年樓價仍然樂觀看漲。

他續稱，差估署今日公布的最新數據顯示，2021年12月份私人住宅售價指數報392.5點，全年樓價累升3.32%，為自2009年起連續13年錄得升幅，而13年累計升幅更達2.75倍。

陳指出，12月份差估署樓價指數連跌3個月，創了自5月份以來的8個月新低，主要反映第四季股市持續下跌，加上去年11月下旬先行釋出美國擬收水及加息的預期，且變種病毒Omicron在歐美開始出現，抵銷了當時中港通關在即的憧憬，令樓價反覆受壓。

展望2022年整體市況，由於社區爆發新一波疫情，令港府再度收緊防疫措施，相信下次公布的1月份樓價指數將持續受壓，跌幅料擴大至約0.8%。有見過去一周每日確診宗數均逾百宗，加上有農曆新年節日淡市影響，預期2月份樓價指數將進一步錄得約1%的跌幅。首季樓價有機會向下調整2%至3%。但在基本因素，包括供應持續短缺、剛性需求持續，及香港加息步伐將較美國緩慢及低幅度下，2022年樓價仍然看升約5%至10%。