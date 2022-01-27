2021年整體強積金錄負回報0.3%　積金局：不應只着眼短期成績

受疫情影響下，2021年股市表現較為動盪。積金局公布，去年整體強積金錄得回報為負0.3%，主席劉麥嘉軒解釋，股票投資佔強積金的比例高達66%，故表現較受股市影響；同時她強調，強積金為30至40年的長線投資，有波動是無可避免，強調「不需、亦不應只着眼於短時間的回報」，以免被短期影響而作出錯誤決定；而自強積金制度實施以來，年率化淨回報為4.3%，跑贏同期年率化通脹1.8%。

債券和存款及現金所佔強積金投資的比例分別為20%和14%。雖然去年回報不理想，劉麥嘉軒指出，強積金在過去21年間，有14年均錄得正回報；同時在過往數次金融危機所出現的負回報後，翌年亦錄得反彈。

在俗稱「懶人基金」的預設投資策略方面，核心累積基金及65歲後基金在過去一年年率化淨回報則分別為10.3%及1.2%；同期年率化通脹為2.4%。截至2021年12月，強積金總資產值為11,800億港元，按年增加4%，當中，淨投資回報為4,000億元。

積金易平台正處於構建階段，劉麥嘉軒指正着力於介面設計；她形容積金易為強積金目前最大規模的改革，並能精簡化、標準化、自動化相關的行政工作，同時法例亦規定受託人所收的行政費用不可高於平台所收的費用，預期在積金易平台運行的首2年，平均能減省30%行政費用。

當局目標在今年底前完成平台構建，並於2023年及2024年，按次序把強積金計劃帳戶資料轉移至平台；目標在2025年前投入運作。劉麥嘉軒表示，有信心能按時間表完成，但指現時本港有近1,000萬個強積金戶口，故需採取分階段方式，以確保資料轉移的安全性及穩定性。

至於有否擔心未來平台與受託人的角色衝突的問題，劉麥嘉軒表示，在法例規定下，全部受託人的行政工作需強制使用平台，故可直接聯絡平台處理。投入運作後，打工仔便可於平台，同時管理不同受託人的強積金戶口。

另外，當局亦會於今年就強積金供款的最低及最高的入息水平進行檢討，將考慮包括本港經濟、通脹數字等一籃子因素，並將於下半年向政府提交建議。目前強積金最低入息水平為7,100元，最高入息水平為3萬元。