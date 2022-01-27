恒隆地產：去年下半年租金收入已回穩

盧指出，目前超市、百貨等業務的影響不是太大，集團仍會維持留意事態發展，尤其是2月4日之後政府對防疫指引會否有改變，從而對生意造成更大的影響。

恒隆地產去年香港租金收入按年跌7%，但盧表示，下半年有關跌幅已收窄至1%，下半年收入較上半年甚至有1%增長，反映租金收入已穩定。

香港市場的租金調升方面，他提及，一些民生地區的超市、餐飲業的零售租金已慢慢提升，至於旺角、銅鑼灣等旅遊區情況雖已穩定下來，但香港仍處於第五波疫情，「可能要等一等」，希望通關後、旅客回來的時候，(租金)有正面的增長。

香港項目皓日銷售方面，首席財務總監何孝昌表示，在去年12月已推出兩批單位，已售約123伙，距離項目落成仍有約18至19個月，未來將適時放售其他單位。