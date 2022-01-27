金價企1810美元樓上 道期挫224點
2022年01月27日 16:11
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美匯指數報96.85；港匯見7.7903；離岸人民幣(CNH)報6.3662；美元兌日圓報114.83；歐元企1.1198，英鎊處1.3411。金價報1,812美元。布油報89.87美元，紐油報85.25美元。比特幣企3.6萬美元水平。道指期貨跌224點。歐股全線向下，英、法、德股跌幅介乎0.39至1.33%。
●市後關注點
21:30 美國去年12月耐用品訂單（按月）
21:30 美國第四季本地生產總值（GDP）（按季）
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
23:00 美國去年12月待完成交易房屋銷售（按月）
●恒生指數失守二萬四，恒生指數全日收報23,807點，跌482點或1.99%。國企指數收報8,291點，跌220點或2.6%；科技指數收報5,383點，跌213點或3.81%。主板成交1,334億港元。阿里巴巴跌7.18%。https://bit.ly/3o1dRI4
-新股創新奇智大冧兩成。
-中國傳研究分拆出售恒大資產，僅保留物管及汽車業務。
-瑞信料美團用戶流量及市場份額仍領先，目標價290元。
●滬綜指收跌61點，電子信息股領挫5.3%，船舶製造股挫4%，地產股跌3.6%，煤炭、金融及生物製藥股跌1.3%至1.8%。https://bit.ly/35gQvHZ
-中國經濟：上月工企利潤按年增速放緩至4.2%。
●中國經濟：
-市監管總局：市場主體突破1.5億戶，保障逾7億人就業。
●清零政策嚇窒？美銀擬將香港員工轉至新加坡。
●張一鳴繼續淡出字節跳動，不參與日常管理。
●去年網路犯罪虛幣洗錢涉額670億，按年飆三成。
●金管局籲謹慎應對可能出現市場波動及風險。
●瑞銀109億購自動化財管供應商，攻年輕投資者。