金價企1810美元樓上 道期挫224點

美匯指數報96.85；港匯見7.7903；離岸人民幣(CNH)報6.3662；美元兌日圓報114.83；歐元企1.1198，英鎊處1.3411。金價報1,812美元。布油報89.87美元，紐油報85.25美元。比特幣企3.6萬美元水平。道指期貨跌224點。歐股全線向下，英、法、德股跌幅介乎0.39至1.33%。

●市後關注點

21:30 美國去年12月耐用品訂單（按月）

21:30 美國第四季本地生產總值（GDP）（按季）

21:30 美國當周首次申領失業救濟人數

23:00 美國去年12月待完成交易房屋銷售（按月）

-新股創新奇智大冧兩成。

-中國傳研究分拆出售恒大資產，僅保留物管及汽車業務。

-瑞信料美團用戶流量及市場份額仍領先，目標價290元。

-中國經濟：上月工企利潤按年增速放緩至4.2%。

●中國經濟：

-市監管總局：市場主體突破1.5億戶，保障逾7億人就業。

●清零政策嚇窒？美銀擬將香港員工轉至新加坡。

●張一鳴繼續淡出字節跳動，不參與日常管理。

●去年網路犯罪虛幣洗錢涉額670億，按年飆三成。

●金管局籲謹慎應對可能出現市場波動及風險。

●瑞銀109億購自動化財管供應商，攻年輕投資者。