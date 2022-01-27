中銀香港：南向通增人民幣產品需求　推「RMB One」優惠

中國銀行(香港)推出「RMB One」系列優惠，涵蓋人民幣證券買賣、認購基金、投保人壽保險、定期存款及兌換等獎賞。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，市場一向對人民幣產品需求殷切，截至2021年12月31日，中銀香港人民幣基金及結構性投資產品交易量合共按年上升1.4倍、人民幣終身壽險業務的新造保單保費按年增加超過1.5倍。

截至去年年底，持有人民幣資產的中高端客戶數目佔該客群總數的6成，加上「跨境理財通」南向通客戶較多選購人民幣理財及投資產品，反映投資者對人民幣資產配置有一定的需求，現時中銀香港提供各種人民幣產品數目已接近150隻。

由即日起至2022年3月31日，中銀香港所提供的「RMB One」優惠，包括經自動化渠道買賣交易中國A股只需人民幣$1經紀佣金、經電子渠道認購人民幣基金享港幣$1認購費、成功投保中銀人壽目標三年網上儲蓄保險計劃（人民幣）可享額外1%首年保費折扣優惠、7天特優人民幣定期存款高達11%年利率及經手機銀行兌換外幣享高達1,111元獎賞。