歐股全線向下　商業軟件巨擘SAP跌7%

美國聯儲局明確釋出3月加息信號，全球市場對此反應負面，歐股周四(27日)全線下跌，英國富時100指數報7,440點，跌28點或0.39%；法國CAC指數跌69點或1%，報6,911點；德國DAX指數報15,251點，跌205點或1.33%。

歐資大行德意志銀行截至去年12月底止第四季淨收入按年增8.19%至59億歐元；純利增長1.84倍至1.45億歐元，勝預期，主要受投資銀行業務收入上升推動，這也是該行連續第6季錄盈餘，為2012以年來最長。該行指將在今年上半年作3億歐元股份回購，計劃派發2021年股息。德意志銀行股價升3.23%。

瑞典電器商伊萊克斯(Electrolux)指其在2016及2017年間，由墨西哥出口到美國的洗衣機需支付約8,500萬美元當地關稅，影響其第四財季盈利，期內北美地區的營運收入將減少6,300萬美元，伊萊克斯將於周五(28日)公布全年業績，該企股價跌3.14%。

德國商業軟件巨擘SAP宣布，將購買美國金融科技公司Taulia大部分權益，以擴大其在供應鏈商務及資本借貸業務上的發展，SAP雖沒披露交易價格，但其行政總裁Christian Klein指交易少於10億美元，SAP股價跌6.9%。