外匯基金去年投資收入1705億港元　按年減少27%

金融管理局公布，外匯基金去年投資收入1,705億港元，按年減少27.69%。當中，香港股票投資虧損210億元。

資料顯示，去年外匯基金債券投資收益124億元；其他股票投資收益684億元；非港元資產外匯估值上調168億元，及其他投資收益939億元。

2021年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特别行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.7%，2021年有關費用分別是344億港元及168億港元。

香港金融管理局總裁余偉文表示，通脹持續高企的壓力和貨幣政策正常化為今年投資市場主要風險。事實上，過去3年環球股市大幅上升，資產估值已偏高，加上企業盈利增長放緩和地緣政治等風險，預期今年投資環境仍不明朗，金管局將持續多元化投資提高外匯基金長期投資回報。

他稱，環球金融市場去年進入復甦的階段，雖然疫情反覆導致環球經濟較為波動，但在疫苗接種率持續上升，以及在各地推出寬鬆的貨幣政策和財政措施等因素帶動下，多個海外股票市場於年內創出新高，即使港股表現疲弱，外匯基金整體股票組合仍錄得不俗收益。債市則受到預期通脹升溫及美聯儲縮減買債的影響，美國國債收益率於年內上升，債券價格下跌，惟外匯基金債券組合仍錄正回報。