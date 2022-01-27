【產經直播】美國加息 港股注定無運行？
2022年01月27日 16:34
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美國聯儲局加息立場偏鷹，主席鮑威爾表明，不排除往後每次議息都有加息可能，隔晚美股道指急速倒跌，港股亦跟隨腳軟，周四(27日)由頭跌到尾，最多跌729點，低見23,565點，最終跌482點，報23,807點，恒指二萬四關不保後，下一個支持位喺邊？
美國加息預期升溫下，令一眾高估值股份捱沽，科網股首當其衝，阿里巴巴(09988)是表現最差藍籌，盤中曾見108元，創本港上市新低，收跌7%過外，其他ATMXJ都要向下。另外，抖音創始人張一鳴有傳已卸任字節跳動法定代表人，令人聯想到內地監管依然不斷。在多重負面因素下，科網股咪亂撈底？
被殺估值的還有一批生物科技股，特別是未見盈利的B仔股，沽壓更沉重，如信達生物(01801)盤中曾挫逾一成。另外，微創醫療(00853)和藍籌藥明生物(02269)都向下，近排醫藥股偏弱，都係及早沽貨為上？
滙豐控股(00005)股價相對較硬淨，收升逾1%，加息有利銀行淨息差擴大，買入獅王避險得唔得？
近日相對偏強的中國移動(00941)亦要隨大市向下，不過農曆新年假後，公司將有千億回購出籠，現時是否要趁低吸納？
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