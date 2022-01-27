【產經直播】美國加息　港股注定無運行？　

美國聯儲局加息立場偏鷹，主席鮑威爾表明，不排除往後每次議息都有加息可能，隔晚美股道指急速倒跌，港股亦跟隨腳軟，周四(27日)由頭跌到尾，最多跌729點，低見23,565點，最終跌482點，報23,807點，恒指二萬四關不保後，下一個支持位喺邊？

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