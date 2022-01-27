恒隆︰本港住宅樓市長遠仍看俏　惟商廈恐承壓

內地市場方面，陳啟宗表示未有太擔心，因為恒隆在內地的住宅產品定位高端，對產品質素有信心。至於內地寫字樓市場走勢則視乎城市而定，如果是上海、北京等一線城市，需求將會頗強勁；若果在一些二線城市，部分的空置率可以高達30至50%，但他相信內地缺乏真正的甲級寫字樓，集團的產品可以彌補這個缺口。

談及內地多間房地產企業出現資金問題，陳啟宗認為，這個環境下或成為集團買地的最好機會，「市道不好，才有機會給你買地」，在個別城市政府賣地收入受影響下，公司有機會可以用一個比較好的價錢買地，公司也正在留意不同城市、不同地塊，希望儘快有好消息。

內地房地產行業面臨高壓調控，行政總裁盧韋柏表示，有關政策並非影響整個房地產行業，尤其是政策主要針對房企能否達成「三道紅線」財務指標。至於恒隆的產品主要專注於商業範疇，未有影響到集團的增長動力，加上內地政府希望讓本地消費成為經濟動力，對公司業務模式更有利。

他續表示，不認為內地調控政策會影響香港樓市，即使香港房屋供應會增加，但需求仍然積聚，樓價不會重演以往快速飆升，但會穩定下來。香港租賃市場最壞情況已過去，視乎疫情發展及政府防疫政策，冀儘快正常化。

內地零售市場表現方面，盧韋柏表示，恒隆在內地營運10個項目，當中7個屬於高端商場，目前勢頭強勁，加上旗下很多商場屬於新開，包括武漢、昆明、大連等，有很多「full year impact」可以發揮；至於次高端商場方面，租金仍錄單位數增長，但很視乎疫情發展，仍有信心業務有向上空間。

陳啟宗補充，位於上海恒隆廣場的銷售，已為香港所有零售物業銷售額的2.7倍。至於去年3月底開業的武漢恒隆廣場，預計在兩年之內成為上海以外最大的商場之一，目前表現「好的不得了」。