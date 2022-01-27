3工廈申請重建商廈或新式工廈　涉逾55萬方呎樓面

政府重啟工廈活化措施後反應理想，再有3宗同類申請周五(28日)交由城市規劃委員會審議，該3項工廈位於荔枝角、荃灣及葵涌，計劃重建作商廈或新式工廈用途，規劃署均不予反對，涉及重建總樓面逾55.8萬方呎。

其中規劃最大為荔枝角長沙灣道868至888號利豐大廈，佔地約19,978方呎，要求放寬兩成地積比率至14.4倍，重建為1幢31層高商業大樓，總樓面約287,673方呎，當中約12,917方呎用作零售用途。

至於荃灣白田壩街46至48號理想集團廣場，地盤面積約7,767方呎，新業主早前要求放寬興建密度及建築物高限，重建為1幢27層高商廈，包括1層空中花園及3層地庫，總樓面約88,546方呎。

餘下一項則計劃作新式工廈發展，項目為葵涌打磚坪街94至100號工廈物業，佔地約16,000方呎，要求將地積比率增至11.4倍，重建為1幢23層高全新工廈，包括1層地庫停車場，總樓面約182,500方呎。該項申請主要是在設計上按照相關發展大綱草圖的要求，沿打磚坪街劃設一條3.5米寬的「非建築用地」地帶，擴寬現有行人路。