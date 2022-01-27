減租吸客！啟德OASIS KAI TAK三房減1500元獲承租

啟德區租盤充裕，區內業主減租吸客，其中OASIS KAI TAK三房單位，放盤1個月，減價1,500元，才以2.15萬元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，鰂魚涌逸濤灣夏池軒高層B室，實用面積約572方呎，兩房間隔，獲日本公司租客以月租2.7萬元承租，呎租約47.2元，業主於2010年7月以約630萬元購入。

●利嘉閣李家成透露，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES高層D室，實用面積約1,231方呎，套三房連儲物室及工人套房間隔，近日以3,550萬元售出，呎價約28,838元，原業主在2014年3月以約3,214.1萬元買入，持貨約7年轉手帳面獲利約335.9萬元，物業升值約10.5%。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角城市花園2座低層G室，實用面積約792方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以約1,350萬元承接，呎價約17,045元，原業主早於1995年4月以445萬元購入自住，持貨近27年帳面獲利905萬元，期內升值約2倍。

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山賽西湖大廈5座低層B室，實用面積約1,467方呎，四房連工人房間隔，望園景，獲區外換樓客以2,644萬元承接，呎價約18,023元，低市價約20%，原業主早於1996年8月以840萬元購入自住，持貨逾25年帳面獲利1,804萬元，單位期內升值約2.1倍。

●美聯陳偉豪稱，東半山金輝大廈中層4D室，實用面積約1,119方呎，套三房間隔，獲外區租客以月租5.2萬元租用，呎租約46.5元，業主於2005年10月以約618萬元購入。

●利嘉閣馮銳興指，東半山龍華花園2座高層F室，實用面積約694方呎，套三房間隔，望山景，近日以1,700萬元連車位沽出，呎價約24,496元，屋苑現時有約20個單位放售，叫價由1,498萬元起。

●中原林美珊透露，大坑騰黃閣中層單位，實用面積約661方呎，套三房間隔，以1,360萬元易手，呎價約20,575元，新買家屬於用家，原業主於2003年以260萬元買入，持貨19年帳面獲利1,100萬元，單位升值約4.23倍。

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九龍區

●香港置業胡耀才指，啟德OASIS KAI TAK第3座高層A室，實用面積約545方呎，三房間隔，望河景，以約2.3萬元放盤1個月後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價1,500元，即以2.15萬元租出，呎租約39.4元。

●中原陳智欣稱，啟德1號I第1座高層D室，實用面積約566方呎，兩房間隔，議價後以1,320萬元獲承接，呎價約23,322元，原業主於2016年9月以926萬元一手購入，持貨5年多帳面獲利394萬元，期內升值約43%。

●利嘉閣李琪峰透露，九龍塘又一村康豪苑雙號屋，實用面積約1,759方呎，套三房連工人套房間隔，望樓景，以5.7萬元獲承租，呎租約32元，上述為屋苑本月首宗租賃成交，現時有約1個租盤。

●中原曾文慧表示，奧運站浪澄灣3座低層D室，實用面積約549方呎，兩房間隔，去年6月放盤，當時開價1,250萬元，其後多次調整叫價，最新一口價為1,080萬元，現時以999.998萬元成交，呎價約18,215元。

●香港置業文愛玲稱，奧運站一號銀海8座低層C室，實用面積約665方呎，套三房間隔，享海景，放租約3星期，原先叫租約3.3萬元，雙方議價後以約3萬元租出，呎租約45.1元，較市價低約3%。

●中原陳家建透露，奧運站帝柏海灣5座低層A室，實用面積約673方呎，套三房間隔，外望街景，最新以1,330萬元成交，呎價約19,762元，原業主於2010年11月以640萬元購入，持貨超過11年帳面獲利690萬元，單位期內升值逾1倍。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣海柏匯高層D室，實用面積約285方呎，一房連儲物室間隔，享海景，以約1.4萬元放租約1個月，即吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價500元，以1.35萬元租出，呎租約47.4元，新租客為金融專才，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●中原伍錦基稱，將軍澳都會駅1月暫錄11宗買賣，追平上月全月交投量，現時平均實用呎價約16,270元，其中城中駅6座中層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，去年10月開價920萬元，現以840萬元易手，呎價約16,700元。

●利嘉閣王亦俊表示，將軍澳LP6第2座中層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望園景，以920萬元易手，呎價約17,491元，原業主於2018年9月，以約813.3萬元購入，持貨約3年帳面獲利約106.7萬元，單位升值約13%。

●中原柯勇指，將軍澳怡心園2座高層D室，實用面積約604方呎，套三房間隔，享內園景，最新以730萬元售出，呎價約12,086元，原業主於2004年6月以228萬元購入，沽出單位帳面獲利502萬元，單位近18年升值約2.2倍。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋福安花園2座低層G室，實用面積約483方呎，兩房間隔，於已補價自由市場價以614萬元易手，呎價約12,712元，新買家為用家。

●世紀21奇豐莊瑞生透露，馬鞍山3座高層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，開價750萬元放售，放盤約一個月，即以725萬元售出，呎價約19,333元，屬理想價。

●中原侯惠良指，大圍文禮閣4座中層G室，實用面積約637方呎，三房間隔，議價後以950萬元易手，呎價約14,914元，原業主則於2014年以690萬元購入，持貨8年帳面獲利約260萬元，單位期內升值約37.7%。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田碧霞花園東方閣高層A室，實用面積約1,492方呎，四房連工人房間隔，望城市景，放盤一年半，原叫價2,200萬元連車位，其後調整至2,050萬元連車位獲買家承接，減幅6.8%，呎價約13,740元。

●中原黎宗文透露，沙田帝堡城1座中層G室，實用面積約873方呎，套三房間隔，日前以1,125萬元易手，呎價約12,887元，原業主則於2015年以891萬元購入，持貨7年帳面獲利約234萬元離場，單位升值約26.3%。

●中原藍浩然表示，粉嶺中心1月暫錄約9宗買賣，屋苑D座中層2室，實用面積約513方呎，三房間隔，開價約698萬元，議價後以675萬元獲承接，呎價約13,158元，原業主則於2018年以600萬元購入，持貨4年帳面獲利約75萬元，單位升值約12.5%。

●美聯馮根明稱，元朗安基大廈中層F室，實用面積約327方呎，兩房間隔，外區客睇樓一次隨即入市，以381萬元首置名義購入，呎價約11,651元，原業主在2015年4月以約260萬元購入，持貨約7年帳面獲利121萬元，物業升值約47%。

●美聯王偉健指，元朗尚悅12座低層A室，實用面積約420方呎，兩房間隔，最初叫價610萬元，其後輕微減價至606萬元，火速獲首置客承接，呎價約14,429元，原業主於2013年4月以372.8萬元購入，因需要換樓沽貨套現，持貨約9年帳面賺233.2萬元，單位升值約63%。

●中原王勤學稱，元朗朗屏8號2座高層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，向內園，叫價828萬元，議價後以820萬元易手，呎價約16,633元，新買家為一對年輕夫婦，原業主則於2016年4月以595.2萬元一手買入，持貨6年帳面獲利224.8萬元或約38%。

●利嘉閣莫家進表示，元朗四季豪園單號屋，實用面積約907方呎，套三房設計連約348方呎天台及199方呎花園，以1,119萬元易手，呎價約12,337元，原業主於2015年1月以約778萬元購入，持貨約7年帳面獲利約341萬元，物業升值約44%。

●祥益袁思賢透露，屯門邁亞美海灣6座高層D室，實用面積約515方呎，兩房間隔，區內首置客見單位屬高層戶及全屋可望海景，原業主由1月頭叫價660萬元，累減20萬元，以640萬元成交，呎價約12,427元。

●祥益黃慶德表示，屯門啟豐園1座低層E室，實用面積約326方呎，外區客為了方便與家人團聚，由東九龍遷至屯門碼頭，決定以9,500元即睇即租上址，呎租約29.1元。

●中原伍庭輝稱，屯門豫豐花園7座中層D室，實用面積約568方呎，三房間隔，叫價680萬元，原業主持有單位作收租用途，最近決定趁租約完結止賺賺場，放盤一個月，累減52萬元或約8%，終以628萬元沽出，呎價約11,056元，原業主於2007年10月以約235.6萬元購入，持貨逾14年帳面賺392.4萬元或約1.7倍。

●中原程尚傑表示，荃灣區睇樓量按周已回升約20%，全區1月累錄逾80宗買賣，包括愉景新城7座高層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔，叫價790萬元，減價50.2萬元或約6.4%，終售739.8萬元，呎價約15,254元，新買家為上車客，屋苑本月錄得5宗成交，平均實用呎價約1.55萬元，上月全月則錄得4宗成交，平均實用呎價約1.58萬元。

●世紀21集團林國輝指，荃灣中心14座高層E室，實用面積約324方呎，兩房間隔，以420萬元易手，呎價約12,963元，原業主於2017年3月以380萬元購入，持貨4年沽出，帳面獲利40萬元，單位期內升值約11%。

●中原曾顯業透露，東涌海堤灣畔5座低層B室，實用面積約847方呎，套三房加獨立工人套房間隔，享永久全海景，叫價1100萬元，經議價後，以1,088萬元沽出，呎價約12,845元，新買家為外區換樓客，原業主則於2018年5月以1,030萬元購入，持貨約4年，因為移民，故賣樓套現，帳面獲利58萬元，升值約6%。

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