長沙灣項目次輪銷售再售罄 啟德項目削優惠
2022年01月27日 21:51
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新盤銷售報捷，長沙灣項目次輪銷售再售罄。新發展區新盤承接力強，啟德有項目的餘貨削減優惠，變相加價。另外，有發展商於年廿九起推出大單位招標發售。
●長沙灣映築次輪68伙全數沽清
恒基地產（00012）旗下與市建局合作發展的長沙灣映築，周四(27日)次輪發售68伙。該盤下午5時起開售，截至晚上約8時，亦即3小時之內，次輪68個單位全數獲揀選。項目連同上周六首輪售出的136伙計，項目短短6日內，已經售出204伙，佔全盤337伙逾六成。
資料顯示，項目今日發售的68個單位，折實平均呎價約22,670元，折實價由653.98萬元至811.01萬元，折實呎價20,310元至25,006元。
●啟德MONACO及GRANDE MONACO削減優惠
會德豐地產旗下的啟德MONACO及GRANDE MONACO，上載新修訂價單，由周一(31日)起削減1.5%折扣優惠，最高折扣優惠將由現時的18.5%下調至17%，變相加價。
據悉，上述兩盤分別累售382伙及233伙，佔全盤單位分別約96%及約94%，合共套現逾86億元。發展商表示，由於項目尚餘伙數不多，加上區內發展愈趨成熟，故現時有一定提價空間，並決定削減優惠。
●大埔白石角朗濤送家具禮券優惠
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，最新公開一個連裝修示範單位。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀稱，該盤本月以來已售出7伙，套現約2.29億元。為慶賀佳節，由即日至2月28日期間，推出「招財進「濤」優惠」，會向成功購入指定單位的的首2個買家，送出38萬元或68萬元家具禮券優惠。
發展商最新開放的示範單位為第5座12樓B室，實用面積1,773方呎，四房雙套房間隔，附設84平方呎露台，層與層之間高度約3.5米，空間感十足。
●黃竹坑站揚海兩房連花園戶1593萬沽
由信和置業(00083)及嘉里建設(00683)等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周四(27日)以1,593.92萬元售出一個兩房連花園戶，該單位為2B座5樓B室，實用面積506方呎，連145方呎花園，實用呎價約31,500元。
●啟德維港1號兩房以1,002萬成交
中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，周四(27日)以沽出2A座8樓D室，實用面積428方呎，兩房間隔，成交價1,002.1萬元，呎價約23,414元。
●啟德THE HENLEY III一房呎價約27,581元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，新近沽出1伙一房單位，該單位為3A座15樓C室，實用面積367方呎，成交價為1,012.22萬元，呎價約27,581元。資料顯示，該盤本月累計錄得18宗成交。
●海日灣II三房1647萬元沽
大埔白石角海日灣II的COURT A 第2座5樓D室，實用面積1,340方呎，三房間隔，以1,647萬元成交，呎價約12,291元。
●半山21 BORRETT ROAD第1期年廿九推1伙招標發售
據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周四(27日)上載最新銷售安排，推出17樓3號單位於下周一(31日)、農曆年廿九起招標發售。該單位實用面積2,193方呎，屬四房間隔。廚房內另設儲物室。招標期由1月31日至2月18日；期間會每日上午 9時招標，上午11時截標。
●啟德OASIS KAI TAK年下周一招標發售連天台戶
會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，周四(27日)上載銷售安排，將於下周一(31日)招標發售一伙頂層連天台特色戶。該單位為2座36樓A室，實用面積1,530方呎，採四房雙套間隔，內置樓梯連接785方呎天台。
●柏傲莊III累計錄149宗終止交易個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得149宗終止買賣個案，佔成交量845宗17.6%，而涉及總成交金額逾23.8億元。
據一手成交紀錄冊顯示，項目最新錄得的個案位於8A座11樓B室，實用面積697方呎，三房間隔，原本於去年6月12日及6月21日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,528.1萬元成交，當時呎價約21,924元，惟交易已於周四(27日)終止。