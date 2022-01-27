長沙灣項目次輪銷售再售罄　啟德項目削優惠

新盤銷售報捷，長沙灣項目次輪銷售再售罄。新發展區新盤承接力強，啟德有項目的餘貨削減優惠，變相加價。另外，有發展商於年廿九起推出大單位招標發售。

●長沙灣映築次輪68伙全數沽清

恒基地產（00012）旗下與市建局合作發展的長沙灣映築，周四(27日)次輪發售68伙。該盤下午5時起開售，截至晚上約8時，亦即3小時之內，次輪68個單位全數獲揀選。項目連同上周六首輪售出的136伙計，項目短短6日內，已經售出204伙，佔全盤337伙逾六成。

資料顯示，項目今日發售的68個單位，折實平均呎價約22,670元，折實價由653.98萬元至811.01萬元，折實呎價20,310元至25,006元。

●啟德MONACO及GRANDE MONACO削減優惠

會德豐地產旗下的啟德MONACO及GRANDE MONACO，上載新修訂價單，由周一(31日)起削減1.5%折扣優惠，最高折扣優惠將由現時的18.5%下調至17%，變相加價。

據悉，上述兩盤分別累售382伙及233伙，佔全盤單位分別約96%及約94%，合共套現逾86億元。發展商表示，由於項目尚餘伙數不多，加上區內發展愈趨成熟，故現時有一定提價空間，並決定削減優惠。

●大埔白石角朗濤送家具禮券優惠

發展商最新開放的示範單位為第5座12樓B室，實用面積1,773方呎，四房雙套房間隔，附設84平方呎露台，層與層之間高度約3.5米，空間感十足。

●黃竹坑站揚海兩房連花園戶1593萬沽

●啟德維港1號兩房以1,002萬成交

●啟德THE HENLEY III一房呎價約27,581元

●海日灣II三房1647萬元沽

大埔白石角海日灣II的COURT A 第2座5樓D室，實用面積1,340方呎，三房間隔，以1,647萬元成交，呎價約12,291元。

●半山21 BORRETT ROAD第1期年廿九推1伙招標發售

●啟德OASIS KAI TAK年下周一招標發售連天台戶

會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，周四(27日)上載銷售安排，將於下周一(31日)招標發售一伙頂層連天台特色戶。該單位為2座36樓A室，實用面積1,530方呎，採四房雙套間隔，內置樓梯連接785方呎天台。

●柏傲莊III累計錄149宗終止交易個案

據一手成交紀錄冊顯示，項目最新錄得的個案位於8A座11樓B室，實用面積697方呎，三房間隔，原本於去年6月12日及6月21日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,528.1萬元成交，當時呎價約21,924元，惟交易已於周四(27日)終止。