內地氫電池製造商億華通向聯交所遞交上市申請

在上海科創板上市的內地氫燃料電池技術製造商億華通向聯交所遞交上市申請，國泰君安及智富為聯席保薦人。有望成為首家先在科創板上市，再到香港掛牌的公司。

該公司成立於2012年，擁有設計、研發、製造燃料電池系統包括核心零部件燃料電池電堆的能力。於2016年在新三板掛牌，在2020年8月10日在科創板上市，首日收報187.12元人民幣(下同)，較招股價76.65元升1.44倍。以周四(27日)收市價215元計，累飆1.8倍，惟較2021年8月16日的高位348.55元回落38.31%。

據初步招股文件，該公司在2021年首三季，虧損按年擴大至9,280.1萬元人民幣(下同)，2020年同期蝕5,928.4萬元；收入3.73億元，按年增長1.89倍。銷售收入達3.28億元，按年飆升3.14倍；每銷售功率(kW)平均售價為1.08萬元，按年下滑25.53%，主因是市場競爭加劇、生產規模擴大致生產成本下降等，惟公司指有關趨勢與行業發展一致。原材料成本按年勁增3.62倍至2.2億元，每銷售功率(kW)平均原材料成本為7,241元，按年減少16.95%。

是次集資所得將用於開發新一代燃料電池系統研發平台；為在研項目提供資金；為海外研發項目提供資金；提升燃料電池電堆的產能；潛在收購及投資；推廣及營銷；以及營運資金及其他一般企業用途。