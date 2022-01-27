羅兵咸未能取得資料　辭任合生創展核數師

值得留意的是，羅兵咸永道在其辭任函中提及，該行在開展2021財年審計的過程中與合生就以下事項進行了討論並要求管理層提供進一步的資料。可是到目前為止該行未能取得所需資料，包括集團的若干股權投資及物業項目的會計處理及集團投資物業的估值，以及這些重大事項對集團的財務報表與相關披露的整體影響，以至暫時無法計劃並完成必要的審計程序。

合生創展董事會在公告回應指，由於雙方尚未就2021財年的審計費用達成共識，就有關股權投資、物業項目及投資物業提供進一步資料或文件，以確定2021財年審計中的會計處理及估值，公司認為「為時尚早」。不過，公司將按照其會計政策及適用的會計準則處理上 述重大事項，並將在集團的2021財年財務報表中恰當反映相關事項。

此外，公司將盡快就委任新任核數師另行刊發公告並召開股東特別大會。