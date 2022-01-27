道指升逾300點　麥當勞跌1%

美國聯儲局主席鮑威爾言論雖「鷹」氣逼人，惟美國上季經濟增長勝預期，美股周四(27日)靠穩。道指升362點，至34,530點；標指升54點，至4,403點；納指漲177點，至13,719點。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,996點，升156點，高水189點。

金融服務機構Comerica預期，當市場消化聯儲局會議決策後，市場利率及股市將回穩，由於股市呈「超賣」，看好周期性價值型股，包括有盈利的能源、金融、工業及原材料等企業的投資價值。鑑於整體企業盈利增長料介乎8至10%，標指年底仍可上衝5,000點關口。

最新數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少2.6萬人，降至26萬人，好過預期26.5萬人，為4周以來首跌；截至前周止持續申領人數則增加4萬人，升至167.5萬人，多過預期165.3萬人。上月耐用品訂單按月經調整後跌0.9%，高過市場預期跌0.6%；撇除運輸設備訂單則無升跌，差過預期升0.4%。

至於美企業績，電動車生產商特斯拉(Tesla)去年第四財季收入按年升64.91%至177.19億美元，純利增7.59倍至23.21億美元，均勝預期；毛利率按年多8.13個百分點至27.35%。然而，業績報告顯示，供應鏈挑戰為限制公司過去數季增長的最主要因素，料這障礙將在今年維持。

行政總裁馬斯克表示，因今年晶片將持續短缺，故年內不會推出新款電動車，轉而專注研發引擎及車用工具。他透露，德州廠房正製作Model Y型號電動車，料在不久的將來取得認證後開始交付。加州弗里蒙特工廠在去年達到每年增產60萬輛電動車的目標，料今年交付量將按年增50%，涉逾140萬輛電動車。公司強調全自動駕駛系統(FSD)仍是其中一個主要目標，料其產生的相關收入，將推動公司整體收入，其股價跌0.28%。

麥當勞業績公告顯示，截至上月底止第四季度淨收入為60.09億美元，按年升13.08%，純利增18.99%至16.38億美元；每股盈利2.23美元，遜預期。美國同店銷售按年增長7.5%，過去兩年累計增長13.4%，主要受到菜單加價、顧客忠誠度計劃增長及市場推廣的產品推動，麥當勞股價跌1.29%。