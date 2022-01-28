東方日報B2：聯儲放鷹3月加息　券商紛估上調半厘

美國去年第四季實際國內生產總值(GDP)以年率計按季增長6.9%。雖然好過預期，但高通脹所帶來的貨幣政策「收水」壓力，正蠶食經濟增長前景！聯儲局在議息聲明中直言加息將近，更刪去了「致力動用全部工具支撐美國經濟」一語，似乎是要彌補此前放任物價上漲而無所作為的決策錯誤。現時3月加息已成為市場共識，多家機構更估計，首次加息的幅度可能達到0.5厘，比市場原先預期的更「鷹」，亦為前景添上陰霾。

踏入後疫情時代，美國經濟復甦仍充滿不確定性，上季實際GDP按年增幅為5.5%，較前一季度的4.9%高0.6個百分點。個人消費支出(PCE)按季增長3.3%，反映在高通脹環境下消費表現仍然靠穩；淨出口按季大增24.5%。全年計，實際GDP增幅達5.7%，為1984年以來最高。

對於美國經濟而言，目前最大的挑戰自然是持續高企的通脹，以及聯儲局「收水」帶來的衝擊。

聯邦公開市場委員會(FOMC)於最新的聲明中直言，鑑於通脹持續高於目標水平，因此「很快」就會加息。聯儲局主席鮑威爾在議息後記者會上亦大肆「放鷹」，先是承認了通脹比預期中更為持久；又稱如條件允許，會考慮在3月加息，更不排除之後每次議息會議都會加息。

不過，有「華爾街金童」之稱的傳奇基金經理、綠光資本創始人艾因霍恩(David Einhorn)表示，無論現在聯儲局採用何種措施，高通脹最終都會導致經濟衰退。他表示，隨着通脹升至近40年高位，物價上升已變得根深柢固，聯儲局將不得不犧牲金融市場的優先地位，以打擊通脹為首要任務。

雖然鮑威爾保持其一貫講話「模棱兩可」的作風，不肯明言加息的幅度及步伐，惟日資券商野村、內地券商中金，以及美資基金公司景順等均預期，當局可能在3月首次加息時上調利率0.5厘，比市場此前預期的更「鷹」。加息預期升溫也吸引資金流入美元，美匯指數周四曾升至97.27，創2020年7月以來新高。

另外，摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig預計，聯儲局今次加息與縮表(縮減資產負債表)之間的時間差距會非常短，最早可能會在今年6月宣布縮表，並在7月開始執行；而上次縮表則是在首次加息後兩年才開始。他表示，從量化寬鬆(QE)到量化緊縮(QT)的快速轉換，今年內將加劇市場波動。

不過，他認為，當局不會冒着經濟衰退的風險而過度收緊政策，隨着美國國債孳息率上升及債息曲線變得陡斜(長短息差擴闊)，價值股料跑贏，惟對高估值增長股的擔憂則恐會令投資者短期內保持謹慎。

作為世界上最大的經濟體，美國經濟變頹恐衝擊全球。「傳奇災難預言家」、資產管理機構GMO創始人格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)警告，世界需要為通脹、增長放緩，以及勞動力短缺做好準備工夫；人類追求生活的過度透支已引發「超級泡沫」，寬鬆貨幣政策推高了資產價格，從而加劇了經濟不平等及社會分裂，過去25年的「金髮女孩經濟(即最美好時期)」即將結束。

他直言，過去一個世紀人們追求更高的生活水平，造成土壤貧瘠、毒害生態系統、氣候變化導致野生動物消失、生物多樣性受到威脅，人類繁衍能力也開始放緩。這一切都是不可避免的，原材料短缺、嬰兒潮一代退休、出生率下降，以及地緣政治緊張局勢加劇，這些趨勢已醞釀數十年且幾乎無法阻擋。