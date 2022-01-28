納指挫1.4%　金價跌穿1800美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報97.20；港匯見7.7883；離岸人民幣(CNH)報6.3672；美元兌日圓處115.34；歐元報1.1145，英鎊報1.3388。金價處1,797.56美元。布油報88.84美元，紐油處87.45美元。比特幣報3.7萬美元。道指期貨升170點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水210點。

●蘋果公司上季收入按年增11%至1,239億美元，市場預期1,190.5億美元；經調整每股盈利按年增25%至2.1美元，市場預期為1.9美元。公司股價盤後急升5.63%，報168.18美元。

●道指最多曾升605點，至中段開始反覆轉跌，收報34,160點，跌7點或0.02%；標指收報4,326點，跌23點或0.54%；納指收報13,352點，跌189點或1.4%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報23,871點，升63點或0.27%。

●即月恒生指數夜期收報23,874點，升34點，高水67點，成交23,655張。

●美國去年第四季實際國內生產總值(GDP)以年率計按季增長6.9%，遠超預期。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少3萬人，至26萬人，少過預期，為4周以來首次下跌；截至前周止持續申領人數則增加5.1萬人，至167.5萬人，多過預期的165.3萬人。

●紐約3月期油收報86.61美元，跌74美仙或0.85%；布蘭特3月期油收報每桶89.34美元，跌62美仙或0.69%。

●意大利太空運輸和服務公司D-Orbit周四(27日)宣布，計劃通過與特殊目的收購公司(SPAC)Breeze Holdings的合併在納斯達克交易所上市，後者對該公司的估值為14億美元。

●紐約2月期金收報每安士1,793.1美元，跌36.6美元或2%，為近3周以來首次跌穿1,800美元收市。

●外媒引述消息人士稱，日本軟銀營運總監Marcelo Claure將於周四辭職。

●英國富時100指數收報7,554點，升84點或1.13%；法國CAC指數收報7,023點，升41點或0.6%；德國DAX指數收報15,524點，升64點或0.42%。