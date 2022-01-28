【高盛推介】比亞迪急挫創近半年新低　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周五(28日)早段受壓急挫，最低見220港元，創近半年低位。現報221.6元，跌約8.3%。比亞迪公布，比亞迪半導體擬於深交所創業板獨立上市的申請結果為符合發行條件、上市條件和信息披露要求，但同意發行註冊程序存在不確定性。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,640萬元，認購證佔約980萬元。周四(27日)部署牛證的資金主要沽出近牛並有部分轉倉至較遠收回價的產品。淡倉方面，認沽證於周四獲資金轉向流入，有約50萬元。

比迪購21217，行使價250.2元，2022年4月11日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。

比迪購20742，行使價280.2元，2022年4月29日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿。

比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.1倍，低面值、長期。

比迪牛53276，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪牛50078，收回價185元，行使價181元，換股比率500，槓桿比率5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.4倍，中期、低街貨。

比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率3.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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