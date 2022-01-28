【高盛推介】比亞迪急挫創近半年新低 資金趁低吸納
2022年01月28日 10:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周五(28日)早段受壓急挫，最低見220港元，創近半年低位。現報221.6元，跌約8.3%。比亞迪公布，比亞迪半導體擬於深交所創業板獨立上市的申請結果為符合發行條件、上市條件和信息披露要求，但同意發行註冊程序存在不確定性。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,640萬元，認購證佔約980萬元。周四(27日)部署牛證的資金主要沽出近牛並有部分轉倉至較遠收回價的產品。淡倉方面，認沽證於周四獲資金轉向流入，有約50萬元。
投資者如看好，需留意下周為農曆新年長假期，部署認購證需注意時間值損耗，可留意較貼價的選擇，時間值及波幅風險相對低，貼價選擇可留意年期2個月，行使價260元以下最高槓桿的比迪購(21217)。進取高槓桿選擇可留意年期約3個月的比迪購(20742)。低面值長年期選擇可留意屬長期的比迪購(18804)。牛證方面也要留意假期後的裂口收回風險，可揀選有10%距離的遠牛，可留意比迪牛(53276)，更保守的遠牛選擇可留意比迪牛(50078)，與現價有約20及35元收回距離。
比迪購21217，行使價250.2元，2022年4月11日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。
比迪購20742，行使價280.2元，2022年4月29日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿。
比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.1倍，低面值、長期。
比迪牛53276，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪牛50078，收回價185元，行使價181元，換股比率500，槓桿比率5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.4倍，中期、低街貨。
比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率3.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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