【高盛推介】美團連挫兩日　資金低吸好倉博反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(27日)跌約6.9%，周五(28日)早段繼續急挫，最低見200.4港元，為半個月低位。現報203.2元，跌約3%，為連續第5日下跌，累計至今跌逾15%。

有券商指美團食品配送與到店、酒店及旅遊業務受疫情及宏觀經濟放緩負面影響，對今年首季業績造成壓力，但指市場競爭有限及新業務虧損或見頂，料宏觀市況一旦改善，其業務有望迅速恢復。該行重申對美團「買入」評級，目標價370元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低積極部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,840萬元，認購證佔約6,600萬元。周四流入牛證的資金有約330萬元，並較集中在180元收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於本周二(25日)至本周四皆錄得資金流入，合共約380萬元。周四部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並有部分轉倉至240元以下收回價的產品。

進而觀察港股通資金流向，可見美團周四繼續獲北水買入，錄得約12億元資金淨買入。

美團購21111，行使價210.2元，2022年4月11日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。

美團購21227，行使價253.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿4.8倍，活躍價外。

美團牛60232，收回價185元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團牛56598，收回價175元，行使價172元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，近30元收回距離遠牛。

美團沽19567，行使價176.78元，2022年6月27日到期，實際槓桿3.5倍，高槓桿。

美團沽21894，行使價187.9元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。

美團熊62312，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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