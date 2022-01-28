【高盛推介】美團連挫兩日 資金低吸好倉博反彈
2022年01月28日 11:06
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(27日)跌約6.9%，周五(28日)早段繼續急挫，最低見200.4港元，為半個月低位。現報203.2元，跌約3%，為連續第5日下跌，累計至今跌逾15%。
有券商指美團食品配送與到店、酒店及旅遊業務受疫情及宏觀經濟放緩負面影響，對今年首季業績造成壓力，但指市場競爭有限及新業務虧損或見頂，料宏觀市況一旦改善，其業務有望迅速恢復。該行重申對美團「買入」評級，目標價370元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低積極部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,840萬元，認購證佔約6,600萬元。周四流入牛證的資金有約330萬元，並較集中在180元收回區域的產品。
淡倉方面，認沽證於本周二(25日)至本周四皆錄得資金流入，合共約380萬元。周四部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並有部分轉倉至240元以下收回價的產品。
進而觀察港股通資金流向，可見美團周四繼續獲北水買入，錄得約12億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期2個月的低街貨美團購(21111)。中期選擇可留意年期約5個月，活躍條款的美團購(21227)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(60232)，遠牛選擇可留意美團牛(56598)，與現價有約20及30元收回距離。
美團購21111，行使價210.2元，2022年4月11日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。
美團購21227，行使價253.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿4.8倍，活躍價外。
美團牛60232，收回價185元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團牛56598，收回價175元，行使價172元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，近30元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的可留意行使價200元以下年期2個月以上選擇中槓桿最高的美團沽(19567)。貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨美團沽(21894)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(62312)，與現價有約45元收回距離。
美團沽19567，行使價176.78元，2022年6月27日到期，實際槓桿3.5倍，高槓桿。
美團沽21894，行使價187.9元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。
美團熊62312，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk。