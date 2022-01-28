報告倡港府研究發展定位　提六範疇可優先與內地合作

粵港澳等地的區域發展已成為中國當局發展戰略之一，會計師行羅兵咸永道與中國發展研究基金會聯合發布報告，提倡從六大方向作優先發展合作，包括生物科技、新材料、新一代資訊科技、金融科技、新能源汽車，以及新能源，能為深圳及香港兩地經濟的重點發展方向和投資機遇。羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人陳國輝表示，香港過去缺乏產業定位，僅金融、地產發展較為突出，促港府應研究及確定未來發展定位。

陳氏提到，相較而言，深圳產業多元化，擁有高科技、信息等產業，而推動香港和深圳的科創合作，能善用兩地優勢，有利兩地和區域的長期經濟發展，形容產生「一加一大於二」的協同效應，從而推動整個粵港澳等地的區域發展。

他指出，本港高昂的租金窒礙科創發展，亦為高科技企業來港卻步的原因，相信香港北區都會區落成，將釋放更多土地，有助紓緩有關問題。

報告提到，需要把香港豐富的經驗和制度「引進來」和「走出去」與深圳合作發展。同時建議，深圳和香港未來應該在「產學研」層面進行多方面合作，借兩地政府共同建立的跨境合作平台，推動國有及私營機構的跨機構和跨學科合作；政府應考慮與企業進行公私營合作，以分擔發展資金需求；利用智慧邊境推動地區互聯互通；香港新田科技城應作為深港科創發展的經濟和人才中心。

另外，報告在土地及發展區着墨較多，包括建講兩地政府應研究深港接壤土地的空間規劃策略，使香港北部都會區各個重點發展區能與對岸深圳發展互相配合；而香港北部都會區應成為香港發展科創和深港融合的核心區域，並配合鄰近前海及福田的流浮山、洪水橋/廈村新發展區及新田科技城為優先發展地區，推動深港合作發展。至於香港流浮山、洪水橋或廈村新發展區對接深圳前海應率先成為北部都會區核心商業區，並進一步連接位於香港明日大嶼交椅洲人工島的第三個核心商業區。