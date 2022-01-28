柯士甸道太極大樓強拍　無人競投收回

柯士甸道132至134號太極大樓，早前獲土地審裁處批出強制拍賣令，今早以底價8.123億港元進行強拍。消息稱，在無人競投下被收回，成為歷來第3宗強拍流拍個案。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，項目是次流拍，是繼去年中尖沙咀加連威老道61至73號後，第3次強拍流拍。強拍的原申請方為鄧成波家族，物業早於2019年初入表申請強拍，延至2021年中進行聆訊，並於2021年12月批出底價，其間經歷疫情等，尖沙咀商舖及商業單位價格大幅回落。

他續稱，鄧氏家族據聞於去年8月已將持有部分以約4.5億元轉售，以2019年2月為估價日基礎的計算下，已收購和未收購單位的價值分佔76.4%和23.6%，若以上述約4.5億元的成交價和76.4%倒推粗略計算，整項目只值5.89億元，比強拍底價低27.5%。所以「流拍」是預料之內。

他又指，在現行強拍機制下，舊樓的現在價值評估不會按市況更新，商舖價值下跌但住宅價值平穩時，拍賣收益仍按2019年初的比例分攤，不利申請方，令申請方於是選擇推倒重來。而法官採納估價師意見，定出項目總發展價值14.4億元，但近月銀座式商廈單位錄大幅蝕讓個案，14.4億元明顯高於現時市況，導致項目的地價底價過高，而今次流拍後，相信大業主會與小業主另行進行談判及收購。

資料顯示，太極大樓為12層高商住舊樓，地盤面積約5,441方呎，落成於1967年，申請人持有物業約83.33%權益。以重建地積比率12倍計算，項目可建總樓面約65,292方呎。