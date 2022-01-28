二手樓價指數按周升0.37%

中原城市領先指數CCL報185.93點，按周升0.37%，連升2周共0.4%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.53點，按周升0.33%，結束2周連跌。CCL(中小型單位)報185.50點，按周升0.36%，連升2周共0.37%。CCL(大型單位)報188.14點，按周升0.44%，連升2周共0.58%。下周2月4日初四新春假期關係，中原城市領先指數CCL將暫停一次。

CCL連續7周於184點到186點之間反覆爭持，期間累跌0.97%。指數尚未反映政府宣布收緊防疫措施後的市況，估計樓價將進一步回軟至182點到184點水平。1月27日美國聯儲局暗示3月加息，以及政府宣布延長社交距離措施至2月17日，對本地樓價的影響將於2月下旬公布的CCL才開始反映。

回顧農曆新年樓價走勢，牛年最後一周公布的CCL報185.93點，與鼠年最後一周的176.53點相比，牛年全年樓價上升5.33%。虎年將至，展望新春後季節性旺市順利來臨，期望樓價調整後可以重拾升軌，於秋季收復失地。

四區方面，本周新界兩區樓價齊跌，港九市區齊升，帶動整體樓價反覆徘徊。新界東CCL_Mass最新報198.15點，按周跌0.81%。新界東CCL_Mass連跌5周共2.29%，是2018年12月(161周) 以來首見。新界西CCL_Mass報173.91點，按周跌0.69%，近7周走勢持續一周升一周跌。港島CCL_Mass報188.05點，按周升1.13%，結束2周連跌。九龍CCL_Mass報183.43點，按周升1.04%，連升4周共2.52%。四區樓價繼續各自反覆。