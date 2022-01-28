美匯油價抽升 道期漲63點
2022年01月28日 16:11
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美匯指數報97.31；港匯見7.7940；離岸人民幣(CNH)報6.3707；美元兌日圓報115.67；歐元企1.1128，英鎊處1.3374。金價急回落至1,794美元。布油重越90美元關，報90.13美元，紐油報87.39美元。比特幣企3.6萬美元水平。道指期貨升63點。
●市後關注點
21:30 美國去年12月個人消費開支(PCE)物價指數（按年）
●恒生指數全日收報23,550點，跌256點或1.08%；全周計累跌1,415點或5.6%。國企指數收報8,210點，跌81點或0.98%；科技指數創新低，收報5,291點，跌91點或1.71%。主板成交1,256億港元。https://bit.ly/3r6s2h2
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●滬綜指收跌32點，釀酒股領挫3.4%，煤炭股跌2.6%，金融股跌1.4%，有色金屬股跌1.2%。https://bit.ly/3Hcd0fj
●告倡港府研究發展定位，提六範疇可優先與內地合作。
●豐田去年汽車銷量增長10%，穩佔一哥寶座。
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●傳美國正考慮延長太陽能產品進口關稅。
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●黑田東彥：要就發行央行數碼貨幣建立全球標準。