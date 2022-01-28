眼科中心清晰醫療下周一起招股　入場費3787元

清晰醫療計劃發行1.36億股，其中1,100萬股為公司創辦人謝偉業出售套現，撇除有關部分，是次集資3.75億元，所得約44.8%將用於在香港成立兩家新醫療中心；約30.5%收購內地的眼科診所；約14.7%在中國設立醫療中心；以及約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

公司於2020年曾進行供股活動，但公司營運總監劉芷欣、醫療發展總監許用藍，及謝偉業當時並沒有參與。該公司行政總裁黃棣彰指出，供股屬股東的個人投資，不認為不供股等於淡出公司，而公司計劃每年聘請2至3位醫生。另外，一直與東藥明康德探討合作機會，惟惟受累疫情影響，進展減慢。若日後進軍內地發展，亦會尋求其支持。

黃棣彰稱，公司面對的是年輕群眾，故會物色年輕人留意的名人合作，惟難以評估每次合作對業務的實際作用，強調有關推廣能提升公司的品牌知名度，而公司亦未有為宣傳開支設限。