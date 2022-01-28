花旗環球金融因嚴重監管缺失　遭證監會罰款3.48億

證監會譴責花旗環球金融亞洲有限公司（花旗環球金融）並處以罰款3.4825億元，原因是該公司在2008至2018年期間，一直容許其現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意向，並在執行利便交易時向該等客戶作出失實陳述。

證監會認為，若非花旗環球金融在內部監控措施、合規職能和管理層監督方面犯有嚴重失誤及缺失，如此廣泛地存在的不誠實行為不會一直持續。

證監會亦認為，花旗環球金融的缺失及失當行為可歸因於其部分前高級管理人員沒有履行他們的監督職責所致。證監會稍後會對這些人士展開紀律程序。

花旗環球金融已採取補救步驟及改善措施，以糾正和加強對於申購意向及利便客戶活動的內部監控措施，包括委任獨立檢討機構，以檢討及驗證其監控框架。

花旗集團發言人回應指，涉事之花旗環球金融亞洲公司前高級管理人員已不獲聘用。集團已全面配合證監會調查，並採取補救步驟及改善措施，以糾正和加強對於申購意向及利便客戶活動的內部監控措施。培養道德行為文化將成為集團首要任務，已實施一系列以文化和道德為重點的舉措。