SK海力士擲154億擴無錫廠　消息︰引入EUV機時間尚多

南韓記憶體大廠SK海力士公布，3年內向經營江蘇無錫DRAM記憶體工廠的子公司注資近2.394萬億韓圜(約154.19億港元)。

去年有消息指，SK海力士計劃升級在江蘇無錫的廠房，包括配置荷蘭公司ASML的最尖端EUV(極紫外光)光刻機，以加速記憶體產量和降低成本。不過，一如前朝政府為了不讓EUV機台進入中國而游說荷蘭政府，現時華府仍然着眼於防止中國利用美國及其盟國的技術發展最先進半導體製造業，推動軍事現代化。

消息指，SK海力士行政總裁去年訪問美國時，也與美國官員討論過EUV機台的問題。DRAM是電腦極重要的部件，現時全球有約15%的DRAM晶片於無錫生產，對SK海力士來說，比率更加達到50%。更大問題的是，南韓的三星電子與美國的美光科技都會在更大容量的尖端記憶體，陸續引入EUV技術，降低成本和提高以記憶容量計的產能，要是SK海力士屈服於美國壓力不在無錫廠引入EUV機台，或有落後對手之虞。

韓媒周五(28日)引述接近SK海力士的消息人士報道，「無錫廠引入EUV機台還有很多時間，問題不大」。

另外，SK海力士上季按年多賺87.57%至3.32萬億韓圜(約213.83億港元)。該企相信供應鏈今年下半年開始逐步改善，記憶體需求會乘遙距社交、人工智能(AI)機器學習、元宇宙和NFT(非同質性代幣)的興起而增加。