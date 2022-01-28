成熟製程有幾好賺？華虹上季8吋晶圓毛利有40%！

華虹現指引今季收入進一步攀升至5.6億美元左右，毛利率28至29%，以中位數28.5%計按年擴闊4.83個百分點。該股早段曾急瀉13.35%，低見33.1元，中午發布季績及指引後明顯喘穩，收市報36.15元，跌5.36%。

跟其他晶圓代工廠一樣，華虹業績強勁主要是產能持續爆滿下，產品均價上漲。該企8吋晶圓廠過去一年來產能完全沒有增加，印證全球晶片產能短缺以主要用於90納米以上成熟製程的8吋晶圓尤甚的現象，上季相關收入按年增長32.01%至3.22億美元，增幅遠超出貨量，其毛利率更高達39.98%，按年及按季分別擴闊11.35個百分點及4.82個百分點，比2019年第三季，即華虹12吋晶圓產能投產前最後一個完整季度，還要高9.01個百分點。

早前美國商務部曾提到「800納米製程」特別短缺，華虹上季來自350納米或以上製程的收入也按年飆近70%，主要由於功率半導體IGBT(絕緣柵雙極電晶體)和其他電源管理產品之需求增加。

不過，市場對華虹的保留一直是公司以把握「難得的市場機遇」為由急擴12吋晶圓產能，額外的折舊開支會推低集團整體毛利率。總裁唐均君也重申，今年「將加快推進12吋生產線總產能至94.5K(每月9.45萬片)的擴產，預計將於第四季度逐步釋放產能」，但亦會推動更多產品進入高附加值領域。

業績公告則顯示，華虹12吋產能上季已經達到6萬片(折合13.5萬片8吋晶圓)，按年多兩倍，期內收入達2.05億美元，亦見公司上季從55/65納米製程的收入按季急升85.71%至7,449萬美元，90/95納米製程收入按季25.52%至1.03億美元，應用主要是NOR Flash記憶體、CMOS圖像感應器和其他電源管理晶片。12吋產能上季毛利率為12.42%，按年及按季分別擴闊5.96個百分點及3.97個百分點。